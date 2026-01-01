3 clásicos históricos del rock que cumplen 10 años en 2026: Rolling Stones y más

El rock cumple un año más en este 2026 como uno de los géneros más amplios y longevos en la historia de la música.

El legado de este estilo es innegable, sobre todo por la cantidad enorme de éxitos que han brillado a través del tiempo, gracias a sus talentosos compositores e intérpretes.

La llegada de un nuevo año implica que grandes éxitos extienden su legado e incluso suman un nuevo año en su aniversario.

Por ello, en este caso les hablaremos sobre 3 clásicos del rock que cumplen 10 años en este 2026.

3 clásicos del rock que cumplen 10 años en 2026

Año tras año grandes éxitos han sido lanzados dentro del rock. Este género histórico apila historia con cada lanzamiento, y en el 2016 no fue la excepción.

Para aquel momento el rock se encontraba en un periodo de transición donde experimentó con el pop y sonidos alternativos.

No obstante otras bandas clásicas también fueron capaces de lanzar éxitos brillantes. De hecho, la primera de las canciones en cumplir 10 años es de los Rolling Stones. La histórica banda lanzó en 2016 ‘Blue & Lonesome’, una canción destacada.

La segunda agrupación que estremeció el rock en 2016 fue Radiohead. En aquel momento La banda de Thom Yorke lanzó ‘True Love Waits’, una canción madura en sonido que sigue brillando 10 años después.

Por último, la canción que cierra este top 3 le pertenece a David Bowie. Este difunto rockstar enamoró a sus fanáticos nuevamente en el cierre de su carrera, con un éxito lanzado a pocos días de su fallecimiento.

Este fue nada más y nada menos que, ‘Blackstar’, un éxito que unificó al rock y al jazz de manera brillante en una pieza inolvidable para sus seguidores.

Sin dudas este éxito es testigo vivo del legado de Bowie incluso 10 años después, en lo que es una muestra notable del cariño de los fanáticos de David hacia esta estrella.

Indudablemente, el rock ha contado con una cantidad notable de éxitos que año tras año siguen manteniendo vigente el recorrido de agrupaciones y artistas legendarios.

Sin dudas el 2026 presentará nuevas oportunidades para este género, en el cual Indudablemente volverán a haber artistas de talla mundial que resalten dentro de la industria.