La ciencia reveló la canción de rock más pegadiza de la historia; no es de Metallica

A lo largo de la historia del rock, cientos de personas han podido escuchar varios de los éxitos más importantes que han hecho historia. Sin embargo, hay unas que han marcado a las personas mucho más que otras, incluso al punto de que se convirtió en la favorita de todos los fans.

Pero, según dio a conocer la ciencia, hay una canción en específico que podría ser considerada una de las más pegadizas. Todo esto, teniendo en cuenta su letra, el ritmo que no para de sonar en su cabeza y todo lo que hay detrás de un sencillo que, sin pensarlo, se convertiría en uno de los favoritos.

¿Cuál es la canción de rock más pegadiza?

Cada vez son más las personas que dedican un tiempo importante a estudiar todo lo relacionado con la música y cómo esta funciona en nuestro cerebro después de escucharla. Por lo que en esta oportunidad, científicos de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, dieron a conocer cuál es esa banda que todos recuerdan con tan solo escuchar los primeros segundos de una de sus canciones.

En esta oportunidad, la gran protagonista es Queen, una de las bandas más importantes de la industria del rock y rock pop. La agrupación hizo historia de la mano de Freddie Mercury y Brian May, quienes dejaron un legado en cada una de las canciones que sacaron.

El resultado se dio después de estudiar cuáles son las diez canciones más pegadizas de la historia, entre las cuales hay tres de la banda. Por lo que todo esto tiene que ver con la receptividad de los oyentes, la previsibilidad, la sorpresa, la potencia de la melodía, la repetición rítmica, que da como resultado un éxito sencillo.

Esta ecuación planea dar a conocer cómo la melodía queda en la cabeza de las personas, repitiéndose una y otra vez, cuando no se está escuchando o incluso si le gusta otro género diferente. Después de detallar todo esto, revelaron la canción más pegadiza de la historia, que también podría posicionarse como una de las que tiene mayor número de reproducciones en plataformas musicales.

Se trata de ‘We Will Rock’, una canción que hace parte de cientos de campañas publicitarias en el mundo, se escuchó en películas, series y hasta ha tenido múltiples sampleos en otros éxitos de diferentes agrupaciones. De hecho, hay quienes no saben cuál es el nombre de este sencillo, ni mucho menos quién la canta, pero aún así la recuerdan.

Junto a esta, hay otras canciones de la banda como ‘We Are The Champions’ y sin duda, una de las más éxitosas en la historia de la agrupación ‘Bohemian Rhapsody’.