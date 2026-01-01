Esta es la banda más popular del mundo, según Pollstar: es la líder del rock actualmente

El rock cuenta con una cantidad enorme de bandas brillantes. Miles de personas disfrutan diariamente de grandes éxitos, a partir del talento de estas agrupaciones.

Composiciones, melodías y letras brillantes han llegado alrededor del mundo, lo que ha logrado que muchas bandas trasciendan fronteras.

Esto en la actualidad no es la excepción, y así lo demuestra la gran popularidad de todas las bandas en el mundo.

No obstante, hay una en particular que rompe todos los récords, y que incluso se ha posicionado como la líder del rock en cuanto a popularidad, y aquí les contamos de cual se trata.

¿Cuál es la banda más popular de rock en la actualidad?

Para nadie es un secreto el auge del rock data de varias décadas atrás. Sin embargo, grandes agrupaciones han mantenido un legado notable, el cual ha permitido el crecimiento del rock a través de los años.

Bandas de la talla de Guns N’ Roses, Oasis o Radiohead se mantienen en actividad, lo que les permite demostrar historia viva del rock.

No obstante, según Pollstar, una de las fuentes de datos de conciertos y ‘charts’ más reconocidos del mundo, llevó a cabo una lista de los artistas más populares del mundo, donde una banda que rompe con todos estos esquemas.

Se trata de, nada más y nada menos que Linkin Park. Esta agrupación liderada por Mike Shinoda se posicionó como la banda más popular del 2025 en el mundo del rock.

De hecho, esta banda logra codearse en la cima de la lista junto a artistas de la talla de Billie Eilish y Shakira.

Según sus logros conseguidos en conciertos, reproducciones en sus canciones e influencia en materia de streaming, esta banda es la más popular del mundo en todo 2025.

La segunda banda dentro de este ranking es, nada más y nada menos que, Coldplay, otra banda de popularidad notable.

Esto habla positivamente de las bandas de Mike Shinoda y Chris Martin, las cuales han logrado sembrar un legado notable a nivel mundial.

Actualmente las bandas se encuentran en descanso por fiestas decembrinas, luego de varias presentaciones a nivel mundial.

Sin embargo, se espera que ambas vuelvan a demostrar por todo lo alto su influencia en 2026 a nivel mundial