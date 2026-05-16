Así fue el primer concierto de Metallica en 2026: clásicos, nostalgia y una noche histórica

Metallica regresó oficialmente a los escenarios en 2026 y lo hizo con un concierto que rápidamente comenzó a dar de qué hablar entre los fanáticos del metal. La banda se presentó en el Estadio Olímpico de Atenas Grecia, marcando su primer show del año y el inicio de una nueva etapa de la gira M72 World Tour. Fue la primera vez que Metallica tocó en Grecia después de 16 años.

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Un repertorio lleno de clásicos de Metallica

A diferencia de otras fechas del M72 World Tour, donde la banda acostumbra dividir canciones en dos noches diferentes, en Atenas Metallica concentró varios de sus himnos más importantes en un solo show.

La presentación abrió con Creeping Death y For Whom the Bell Tolls, dos de los clásicos de la era de Ride the Lightning, las canciones más esperadas por los seguidores de la banda.

Hubo homenaje especial a la cultura griega

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió durante el tradicional espacio instrumental de Kirk Hammett y Robert Trujillo. Los músicos sorprendieron interpretando Zorba Dance, famosa composición ligada a la cultura griega, junto con De Horas Pouthena.

El homenaje se convirtió en una tradición dentro de la gira de Metallica, donde suelen interpretar fragmentos relacionados con la cultura del país que visitan.

Metallica sigue demostrando por qué es una leyenda

Metallica sigue siendo una de las bandas más importantes del metal incluso después de más de cuatro décadas de carrera.

La gira M72 World Tour ha sido de las más exitosas de los últimos años y ha logrado reunir millones de asistentes alrededor del mundo. Además la banda prepara una futura residencia de concirtos en el Sphere de Las Vegas llamada Life Burns Faster programada entre 2026 y 2027.