Día Mundial del Heavy Metal: ¿Por qué se celebra cada 16 de mayo y cómo nació esta fecha?

Cada 16 de mayo se celebra el Día Mundial del Heavy Metal, una fecha creada por seguidores del género para rendir homenaje a una de las figuras más importantes de la historia del metal: Ronnie James Dio. Con el paso de los años, la jornada terminó convirtiéndose en una celebración global de una cultura musical que sigue vigente más de cinco décadas después de su nacimiento.

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Ronnie James Dio

El Día está relacionado con el fallecimiento de Ronnie James Dio el 16 de mayo de 2010. El cantante fue una de las voces más importantes del género gracias a su paso por bandas históricas como Black Sabbath, Rainbow y Dio.

Además de su legado musical, también se le atribuye la popularización de la famosas “mano cornuta”, uno de los simbolos más representativos del heavy en todo el mundo.

Fanáticos y músicos comenzaron a adoptar oficialmente esta fecha como una jornada para homenajear al metal y a sus artistas más influyentes.

Está ligado al nacimiento del heavy metal

Algunas versiones sobre el origen de esta celebración también conectan el 16 de mayo con el lanzamiento del álbum Black Sabbath en 1970, considerado por muchos como el primer disco de heavy metal de la historia.

Es considerada como una de las bandas pioneras que ayudó a crear el sonido oscuro, pesado y agresivo que después definiría todo el genero. A partir de eso surgieron históricas como Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, Megadeth y Slayer, bandas que expandieron el metal por todo el planeta y dieron origen a distintos subgéneros.

Más que música una cultura

El género dejó de ser solamente un estilo musical y terminó convirtiéndose en una cultura con identidad propia, estética, símbolos y una comunidad extremadamente fiel.

Chaquetas de cuero, camisas negras, guitarras distorsionadas y conciertos explosivos hacen parte de una escena que sigue reuniendo millones de personas alrededor del mundo.

Además, distintas comunidades metaleras organizan recitales, festivales y homenajes especiales durante esta fecha.

Sigue más vivo que nunca

Durante años fue criticado o asociado únicamente con rebeldía y excesos, el heavy metal continúa teniendo una enorme influencia cultural y musical.

Las bandas clásicas siguen llenando estadios y las nuevas generaciones descubren el género gracias a las redes sociales y las películas que utilizan su música de referencia.

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