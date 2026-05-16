Día Mundial del Heavy Metal: ¿Por qué se celebra cada 16 de mayo y cómo nació esta fecha?

Cada 16 de mayo se celebra el Día Mundial del Heavy Metal, una fecha creada por seguidores del género para rendir homenaje a una de las figuras más importantes de la historia del metal: Ronnie James Dio. Con el paso de los años, la jornada terminó convirtiéndose en una celebración global de una cultura musical que sigue vigente más de cinco décadas después de su nacimiento.
El Día está relacionado con el fallecimiento de Ronnie James Dio el 16 de mayo de 2010. El cantante fue una de las voces más importantes del género gracias a su paso por bandas históricas como Black Sabbath, Rainbow y Dio.
Es considerada como una de las bandas pioneras que ayudó a crear el sonido oscuro, pesado y agresivo que después definiría todo el genero. A partir de eso surgieron históricas como Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, Megadeth y Slayer, bandas que expandieron el metal por todo el planeta y dieron origen a distintos subgéneros.
Más que música una cultura
El género dejó de ser solamente un estilo musical y terminó convirtiéndose en una cultura con identidad propia, estética, símbolos y una comunidad extremadamente fiel.
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