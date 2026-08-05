3 canciones poco conocidas que escribió SID Wilson: Son muy caóticas, frenéticas y crudas

Sid Wilson ha sido, sin dudas, uno de los nombres más controversiales de la industria musical en las últimas horas. Este icónico artistas ha estado en el ojo del huracán, luego de que se revelara su expulsión de Slipknot.

Luego de varias décadas de trayectoria con el grupo, este artista se separa de la banda, luego de una fuerte decisión tomada por parte de los liderados por Corey Taylor.

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A pesar de que este camino ya ha llegado a su fin, la influencia y peso de Sid Wilson en la industria musical es indudable. Por ello, aquí les tenemos 3 canciones poco conocidas que escribió este DJ.

3 canciones poco conocidas que escribió SID Wilson

Indudablemente, Sid Wilson es uno de los elementos más llamativos de los shows en vivo de Slipknot. Este DJ y tecladista era capaz de inyectar una gran cantidad de talento, pero también de caos a la banda.

El descontrol que era capaz de transmitir este musico con sus composiciones era indudable. De hecho, su talento y adrenalina también era demostrado en sus proyectos en solitario.

A pesar de que el centro de la carrera de este artista era Slipknot, Wilson tiene un proyecto individual como DJ, en el que es llamado DJ Starscream.

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Bajo este apodo, Wilson ha llegado a publicar grandes éxitos, incluso con colaboración de otros miembros de Slipknot.

Gracias a estos lanzamientos, el talento de Wilson ha podido quedar demostrado al detalle. Si usted se ha perdido de estas creaciones por parte de Sid, aquí le recomendamos 3 de forma puntual.

La primera de ellas es ‘FFwd Rew’, un ‘track’ lanzado como parte de su primer disco solista llamado ‘The New Leader’, lanzado en 2006. Esta canción demostró la fuerza de este artista y de Oscar Da Grouch, uno de sus colaboradores.

El segundo puesto le corresponde a ‘Twinpusher’. Esta es una canción que también estuvo presente en ‘The New Leader’, y que cuenta con participación de Jim Root, otro miembro de Slipknot.

Finalmente, el último puesto es para ‘Nervous Central’, un ‘track’ de 2011, perteneciente a un álbum llamado ‘SID’, donde brilló la crudeza de este DJ.

Sin lugar a dudas, cada uno de estos éxitos llevan la imprenta de Sid Wilson, en la que se demuestra una fiereza y una crudeza indudable como DJ.