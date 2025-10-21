Slipknot sin máscaras: raro video de una actuación de la banda sale a la luz, fans sorprendidos

Slipknot es una de las bandas más grandes del metal. Los provenientes de Iowa han enamorado a miles e personas gracias a sus letras, estilo, y pasión al ahora de tocar auténticos éxitos dentro de la industria musical.

Sin embargo, más allá de su sonido, otro aspecto que hace llamativo a la banda es su estilo y estética sobre los escenarios, caracterizada por máscaras y trajes ciertamente particulares.

Los integrantes de la agrupación han brillado detrás de máscaras, y realmente las fotos y grabaciones de ellos sin máscaras son poco comúnes.

Revelan raro video de actuación de Slipknot sin máscaras

Debido a esto, la sorpresa dentro de la fanática de la banda ha sido notable, luego de que se revelara un video especial de una actuación de Slipknot.

Esta grabación inédita presentó una prueba de sonido de la banda en Dakota del Sur, donde la banda se presentó el 7 de julio del 2000.

Dicha prueba muestra la potencia de la banda, pero, también el rostro y apariencia de cada uno de sus miembros.

En mayor medida se puede apreciar a Corey Taylor, quien hace una ‘performance’ de gran potencia, incluso a pesar de ser una prueba de sonido.

Sin embargo, en la grabación revelada en YouTube por Sipes Audio también se puede apreciar a más miembros sin su icónica máscara que los ha convertido en iconos del metal.

La sorpresa de los fanáticos ha sido notable, especialmente por comentarios que agradecen el avance de la tecnología que permite ver este tipo de lanzamientos poco usuales en buena calidad.

Esta grabación dura 26 minutos aproximadamente, e incluye canciones de la talla de: ‘Eyeless’, ‘Liberate’ y ‘Me Inside’.

Cabe recordar que la formación de la banda en aquel momento estaba conformada por: Corey Taylor, Paul Gray, Craig Jones, Mick Thomson, Jim Root, Joey Jordison, Shawn Crahan, Chris Fehn y Sid Wilson.

La actualidad de la banda

Slipknot se mantiene como una de las bandas más grandes en la historia del metal, gracias a su potencia histórica.

Actualmente la agrupación se encuentra en un pequeño ‘break’, luego de varias presentaciones en festivales alrededor del mundo.

Sus fanáticos esperan grandes sorpresas en el futuro de esta legendaria banda de metal de los Estados Unidos.