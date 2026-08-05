Hora y dónde ver en VIVO HOY miércoles Santa Fe vs. Unión Magdalena por la Copa Colombia

Sigue avanzando la Copa BetPlay en Colombia, donde participan tanto los equipos de la A como de la B, así que varios equipos están luchando para poder avanzar a la siguiente ronda del campeonato que está en sus primeros partidos. En esta oportunidad, el turno es para Independiente Santa Fe vs. Unión Magdalena, quienes se van a enfrentar por un cupo para los octavos de final.

La cita es este miércoles cinco de agosto del 2026 a las 7:00 p.m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Esto quiere decir que los leones van de locales en este juego que solo les va a permitir avanzar a uno de los dos equipos.

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Hora y dónde ver en VIVO GRATIS HOY Santa Fe vs. Unión Magdalena

El partido entre el cuadro cardenal y los ciclones es uno de los más esperados que da paso a la siguiente fase de la Copa Colombia. Santa Fe vs. Unión Magdalena se podrá ver en VIVO GRATIS por medio del canal oficial de WinSports y también en la cuenta oficial de YouTube de ‘WinSports’.

Según dio a conocer la Dimayor, en esta oportunidad el árbitro que estará a cargo de este encuentro deportivo será Carlos Díaz de Casanare, quien será el central. Junto a él van a estar Wilson Ortiz, Jefferson Ruíz y Eibert Calvo; los hombres estarán a cargo de hacer cumplir todas las normas y desarrollar un juego en total tranquilidad.

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Los dos equipos quieren asegurar su clasificación a la siguiente ronda y, finalmente, el gran ganador se tendrá que enfrentar contra Fortaleza. Sin embargo, el cuadro cardinal tiene varios puntos en contra, teniendo en cuenta que tendrá que variar su nómina entre los tres torneos que está jugando en la actualidad: La Copa Sudamericana, la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

Mientras tanto, Unión Magdalena ya dio a conocer a sus jugadores convocados para el encuentro y, sin duda, quiere ganar el encuentro deportivo para avanzar en este campeonato, teniendo en cuenta que su realidad actual no es tan positiva.