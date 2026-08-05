Estas fueron las tres canciones que lograron cambiar la historia del heavy metal con sonidos fuertes y agresivos.

El rock y el metal son dos géneros que, pese a los años, no han evolucionado como las personas esperan, pues sus sonidos fuertes y clásicos siguen siendo los grandes protagonistas. Sin embargo, hay unos que son referentes y sin duda se posicionan como uno de los mejores, que en tan solo 20 minutos lograron hacer historia.

Se trata del disco ‘Haunting the Chapel’ que se estrenó en 1984 y fue un lanzamiento que se hizo después del éxito de ‘Show No Mercy’, en donde Slayer fue uno de los protagonistas. Este disco fue algo corto, pero que sin duda logró marcar al género, pues se grabó en Record Studios con Bill Metoyer como una de las personas a cargo de la producción musical.

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¿Cuál es el disco de metal que más se destaca en la historia?

En esta oportunidad hablamos del disco ‘Haunting the Chapel’ que se convirtió en todo un éxito de la música metal en el mundo. Solo tenían tres canciones, así que sin duda esto logró emocionar a todos los fans del artista, esto a tal punto que después, en su versión de CD, agregaron un nuevo sencillo con el fin de poder darle ese toque final a lo que era la producción original.

El sonido de la batería fue el gran protagonista, pues se tocó sobre el piso de cemento, así que sin duda esto marcó por completo la diferencia, pues sonaba un poco más fuerte, rudo, dando eso que tanto caracteriza al metal como un género agresivo.

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Para comenzar, los fans se encuentran con la canción ‘Chemical Warfare’, uno de los sencillos que muchos consideran entre las mejores canciones del metal en su historia. Además, cuenta con diferentes solos que logran emocionar a todo el público de inmediato; la batería conecta perfectamente con la guitarra, pero también con esa voz gruesa del cantante, Tom Araya.

Después aparece “Haunting the Chapel”, la canción que cuenta con los sonidos más bruscos de todo el álbum; para muchos es la gran sorpresa, una canción completamente fuerte en donde los instrumentos y la voz van a un solo ritmo. De hecho, hay quienes dicen que esta canción es el claro ejemplo de lo que debe ser una canción de heavy metal que ponga a todos en sintonía desde el primer momento y encienda esos pogos.