Así va la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026-II HOY 5 de agosto: estos son los equipos en riesgo

La Liga BetPlay 2026-II sigue su rumbo con una cantidad imperdible de partidos y emociones claves para los amantes del balompié. Esta competencia ha presentado choques brillantes, con equipos que han dejado todo en la cancha.

Grandes triunfos han empujado a varios equipos a la cima de la tabla en el comienzo de este semestre. Sin embargo, otros empiezan a hundirse, a causa de pasos en falso en este inicio de la competencia.

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De hecho, aunque solo van 2 fechas, algunos equipos ya empiezan a temblar en la cuerda floja por el descenso de categoría. Para que tenga claro como va su club, aquí les mostramos la tabla actual de este apartado.

Así va la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2026-II

Indudablemente, perder la categoría es una de las grandes decepciones en la historia del fútbol de clubes. Una serie de malos resultados puede enviar a un equipo a la B, o poner en riesgo sus posibilidades de estar en la primera división.

En Colombia este contexto se vive actualmente, incluso con varios equipos que ya empiezan a rozar el descenso, a pesar de que aun quedan varios meses para vivir el cierre del 2026-II.

Malos rendimientos en el primer semestre han causado que algunos equipos estén en la cuerda floja para perder la categoría. Puntualmente estos equipos son Boyacá Chicó, Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo.

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La tabla del descenso marcha de la siguiente manera a HOY 5 de agosto:

1- Deportes Tolima – 183 pts (1.830)

2- Atlético Nacional – 171 pts (1.744)

3- América de Cali – 169 pts (1.707)

4- Junior de Barranquilla – 167 pts (1.686)

5- Independiente Santa Fe – 165 pts (1.666)

6- Independiente Medellín – 165 pts (1.650)

7- Millonarios – 162 pts (1.620)

8- Atlético Bucaramanga – 160 pts (1.600)

9- Once Caldas – 157 pts (1.585)

10- Deportivo Pasto – 131 pts (1.310)

11- Fortaleza – 130 pts (1.300)

12- Águilas Doradas – 126 pts (1.272)

13- Llaneros – 74 pts (1.193)

14- Deportivo Pereira – 118 pts (1.191)

15- Deportivo Cali – 113 pts (1.141)

16- Alianza – 109 pts (1.101)

17- Inter de Bogotá – 107 pts (1.091)

18- Boyacá Chicó – 86 pts (0.877)

19- Jaguares de Córdoba – 18 pts (0.857)

20- Cúcuta Deportivo – 17 pts (0.809)

Cabe recordar que los últimos 2 de este acumulado de puntos y promedio descenderán, una vez que termine el todos contra todos de la 2026-II.