¿Qué pasa en Slipknot? Jim Root publica una señal tras la posible salida de Sid Wilson

La banda estadounidense mantiene en vilo a sus fanáticos en medio de los rumores de salida de uno de sus integrantes

El nombre de Slipknot se ha mantenido entre las principales tendencias del mundo del Heavy Metal luego de que se filtrara la posible salida de Sid Wilson de la banda tras más de 30 años de trabajo.

Lejos de terminar la polémica, parece incrementarse después de que Jim Root, guitarrista de la banda estadounidense compartiera un misterioso mensaje en redes sociales que despertó el interés entre los seguidores sobre lo que realmente quiso expresar.

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El pasado viernes, el portal TMZ dio a conocer que Slipknot habría notificado a Wilson para no seguir ejerciendo como miembro activo de la banda. Pese a que no se conoce una confirmación pública por parte de la agrupación, ni se conocieron detalles detrás de la decisión, la noticia marcó un antes y un después en el momento actual de Slipknot.

Jim Root se pronunció tras el boom de la noticia sobre Sid Wilson

Luego de que la noticia se compartiera masivamente en internet, Jim Root compartió un mensaje por medio de su cuenta de Instagram y muchos de sus fans encontraron aparentemente relación directa con la situación que atraviesa Slipknot y Sid Wilson.

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En sus palabras, el mensaje decía: “No creas todo lo que lees. Detente, piensa y respira hondo (…) Tal vez incluso esperes que haya más información”.

Sid Wilson, una pieza clave en la identidad de Slipknot

Desde 1999, Sid Wilson ocupa el lugar identificado con el número #0 dentro de Slipknot. Su trabajo con efectos, samples y ambientaciones sonoras ha contribuido al estilo que distingue al grupo desde sus primeros discos y presentaciones en vivo.

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La historia de Slipknot también registra varias modificaciones en su alineación. Chris Fehn y Craig Jones dejaron la agrupación en diferentes etapas, mientras que Joey Jordison y Paul Gray fallecieron, pérdidas que marcaron el recorrido de la banda estadounidense.

Por ahora, Sid Wilson mantiene silencio frente a los reportes sobre su presunta salida y Slipknot tampoco ha emitido un comunicado para confirmar o desmentir la información. La falta de una postura oficial mantiene abierto el debate entre los seguidores del grupo.