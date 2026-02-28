Top 5 de bandas de metal al estilo de Slipknot para fanáticos del nu metal

Slipknot es sin lugar a duda una de las agrupaciones más emblemáticas e icónicas del metal de las últimas décadas. La banda, originaria de Lowa, Estados Unidos, comenzó su carrera a finales de los años 90 y desde entonces destacaron por su sonido agresivo, presentaciones llenas de energía y el uso de mascaras que se volvió parte de su identidad.

El álbum Lowa (2001) consolidó su estilo, combinando riffs pesados, ritmos rápidos y una mezcla vocal que abarca desde gritos hasta melodías oscuras. Obras como Vol. 3: (The Subliminal Verses) y All Hope Is Gone les permitieron explorar nuevas direcciones sin perder su esencia.

A lo largo de los años, Slipknot ha sido reconocido no solo por su música, sino también por su impacto visual y conceptual en el heavy metal. Han influido a muchas bandas posteriores, y su comunidad de fanáticos sigue creciendo.

Sin embargo, Slipknot no es la única agrupación que ofrece este nivel de intensidad. Existen otras bandas dentro del metal que también han logrado crear propuestas poderosas y que pueden interesar a quienes son fieles seguidores de esta banda.

5 bandas de metal que todo fan de Slipknot debería escuchar