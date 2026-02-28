Rockactividad

Top 5 de bandas de metal al estilo de Slipknot para fanáticos del nu metal

Aunque Slipknot es una de las bandas más emblemáticas del heavy metal, hay otras agrupaciones que capturan la misma intensidad.

Indira Córdoba

Slipknot es sin lugar a duda una de las agrupaciones más emblemáticas e icónicas del metal de las últimas décadas. La banda, originaria de Lowa, Estados Unidos, comenzó su carrera a finales de los años 90 y desde entonces destacaron por su sonido agresivo, presentaciones llenas de energía y el uso de mascaras que se volvió parte de su identidad.

El álbum Lowa (2001) consolidó su estilo, combinando riffs pesados, ritmos rápidos y una mezcla vocal que abarca desde gritos hasta melodías oscuras. Obras como Vol. 3: (The Subliminal Verses) y All Hope Is Gone les permitieron explorar nuevas direcciones sin perder su esencia.

A lo largo de los años, Slipknot ha sido reconocido no solo por su música, sino también por su impacto visual y conceptual en el heavy metal. Han influido a muchas bandas posteriores, y su comunidad de fanáticos sigue creciendo.

Sin embargo, Slipknot no es la única agrupación que ofrece este nivel de intensidad. Existen otras bandas dentro del metal que también han logrado crear propuestas poderosas y que pueden interesar a quienes son fieles seguidores de esta banda.

5 bandas de metal que todo fan de Slipknot debería escuchar

  1. Mudvayne
    Mudvayne es conocida por su enfoque técnico y su capacidad para mezclar ritmos complejos con sonidos pesados. Su álbum L.D. 50 es una buena muestra de cómo pueden mantener una energía intensa mientras exploran estructuras inusuales y un estilo muy definido.
  2. Korn
    Korn fue una de las bandas que ayudó a definir el nu metal, género con el que Slipknot también ha sido relacionado. Con letras personales y sonidos oscuros, su propuesta puede resultar familiar para quienes buscan una experiencia musical similar.
  3. Gojira
    Esta banda francesa ha ganado reconocimiento por su habilidad para combinar metal extremo con elementos ambientales y progresivos. Sus canciones tienen un enfoque técnico y pesado, que puede atraer a los seguidores de los momentos más intensos de Slipknot.
  4. Mushroomhead
    Comparada frecuentemente con Slipknot por su estética y puesta en escena, Mushroomhead ofrece un sonido que mezcla lo industrial con lo alternativo. Aunque tienen diferencias claras, ambos grupos comparten un gusto por lo teatral y lo experimental.
  5. Lamb of God
    Lamb of God es una banda de groove metal conocida por su fuerza y precisión. Sus canciones están llenas de riffs marcados y una batería constante, lo que los convierte en una opción natural para quienes disfrutan del lado más agresivo de Slipknot.
