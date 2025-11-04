Tecnología

Aplicación de WhatsApp en Apple Watch. Créditos: Meta

WhatsApp ya está disponible en Apple Watch: así puede descargar la aplicación

La aplicación de mensajería instantánea ya está disponible para ser usada directamente desde el reloj inteligente de Apple.

WhatsApp por fin lanzó su versión oficial para Apple Watch. Con la llegada de esta nueva aplicación, los usuarios podrán acceder a muchas de las funciones principales del servicio sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo.

Hasta ahora, los relojes inteligentes de Apple solo permitían recibir notificaciones y responder mensajes de WhatsApp de forma limitada. Sin embargo, con esta nueva aplicación independiente, la experiencia cambia por completo, permitiendo una interacción más fluida y completa desde la muñeca.

La app está disponible para relojes Apple Watch Series 4 o superiores que tengan instalado watchOS 10 o una versión posterior.

¿Qué se puede hacer con WhatsApp en el Apple Watch?

La versión de WhatsApp para el reloj inteligente permite leer y responder mensajes directamente desde la pantalla, sin necesidad de usar el iPhone. También ofrece la posibilidad de recibir notificaciones de llamadas, grabar y enviar notas de voz, y reaccionar con emojis a los mensajes.

Además, los usuarios podrán ver imágenes, stickers y una parte del historial de conversaciones, algo que antes no era posible desde las notificaciones simples. De esta forma, WhatsApp se acerca a la experiencia que ofrece la app de Mensajes de Apple en el Watch.

Cómo instalar WhatsApp en el Apple Watch

Si desea comenzar a usar WhatsApp en su reloj, solo necesita seguir estos pasos:

  1. Asegúrese de tener instalada la última versión de WhatsApp en su iPhone.
  2. Abra la aplicación Watch en el teléfono.
  3. Ingrese a la pestaña Mi reloj.
  4. Desplácese hacia abajo hasta encontrar la sección Apps disponibles.
  5. Busque WhatsApp y toque en Instalar junto a la aplicación.

Una vez completada la instalación, podrá acceder a sus chats, mensajes de voz y notificaciones directamente desde su Apple Watch.

 

 

