WhatsApp ya está disponible en Apple Watch: así puede descargar la aplicación

WhatsApp por fin lanzó su versión oficial para Apple Watch. Con la llegada de esta nueva aplicación, los usuarios podrán acceder a muchas de las funciones principales del servicio sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo.

Hasta ahora, los relojes inteligentes de Apple solo permitían recibir notificaciones y responder mensajes de WhatsApp de forma limitada. Sin embargo, con esta nueva aplicación independiente, la experiencia cambia por completo, permitiendo una interacción más fluida y completa desde la muñeca.

La app está disponible para relojes Apple Watch Series 4 o superiores que tengan instalado watchOS 10 o una versión posterior.

¿Qué se puede hacer con WhatsApp en el Apple Watch?

La versión de WhatsApp para el reloj inteligente permite leer y responder mensajes directamente desde la pantalla, sin necesidad de usar el iPhone. También ofrece la posibilidad de recibir notificaciones de llamadas, grabar y enviar notas de voz, y reaccionar con emojis a los mensajes.

Además, los usuarios podrán ver imágenes, stickers y una parte del historial de conversaciones, algo que antes no era posible desde las notificaciones simples. De esta forma, WhatsApp se acerca a la experiencia que ofrece la app de Mensajes de Apple en el Watch.

Cómo instalar WhatsApp en el Apple Watch

Si desea comenzar a usar WhatsApp en su reloj, solo necesita seguir estos pasos:

Asegúrese de tener instalada la última versión de WhatsApp en su iPhone. Abra la aplicación Watch en el teléfono. Ingrese a la pestaña Mi reloj. Desplácese hacia abajo hasta encontrar la sección Apps disponibles. Busque WhatsApp y toque en Instalar junto a la aplicación.

Una vez completada la instalación, podrá acceder a sus chats, mensajes de voz y notificaciones directamente desde su Apple Watch.