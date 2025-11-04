WhatsApp ya está disponible en Apple Watch: así puede descargar la aplicación
La aplicación de mensajería instantánea ya está disponible para ser usada directamente desde el reloj inteligente de Apple.
La aplicación de mensajería instantánea ya está disponible para ser usada directamente desde el reloj inteligente de Apple.
WhatsApp por fin lanzó su versión oficial para Apple Watch. Con la llegada de esta nueva aplicación, los usuarios podrán acceder a muchas de las funciones principales del servicio sin necesidad de sacar el iPhone del bolsillo.
Hasta ahora, los relojes inteligentes de Apple solo permitían recibir notificaciones y responder mensajes de WhatsApp de forma limitada. Sin embargo, con esta nueva aplicación independiente, la experiencia cambia por completo, permitiendo una interacción más fluida y completa desde la muñeca.
Le puede interesar: WhatsApp le dice adiós a estos celulares desde noviembre; revise si está el suyo
La app está disponible para relojes Apple Watch Series 4 o superiores que tengan instalado watchOS 10 o una versión posterior.
La versión de WhatsApp para el reloj inteligente permite leer y responder mensajes directamente desde la pantalla, sin necesidad de usar el iPhone. También ofrece la posibilidad de recibir notificaciones de llamadas, grabar y enviar notas de voz, y reaccionar con emojis a los mensajes.
Además, los usuarios podrán ver imágenes, stickers y una parte del historial de conversaciones, algo que antes no era posible desde las notificaciones simples. De esta forma, WhatsApp se acerca a la experiencia que ofrece la app de Mensajes de Apple en el Watch.
Mire también: ¿Adiós al número de teléfono? Así será el nuevo método de identificación en WhatsApp
Si desea comenzar a usar WhatsApp en su reloj, solo necesita seguir estos pasos:
Una vez completada la instalación, podrá acceder a sus chats, mensajes de voz y notificaciones directamente desde su Apple Watch.
MÁS SOBRE: