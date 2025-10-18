¿Cansado de revisar chats largos? WhatsApp resume tus mensajes para facilitar la lectura

WhatsApp ha lanzado una nueva función que promete mejorar la experiencia de sus usuarios al facilitar la lectura de mensajes. Esta herramienta, conocida como “resumen de mensajes”, utiliza inteligencia artificial para ofrecer una visión rápida y concisa de los chats, tanto individuales como grupales. Su propósito es permitir a los usuarios mantenerse al tanto de los puntos más relevantes de las conversaciones sin tener que revisar todo el historial de mensajes.

La función genera un resumen automático, destacando los aspectos más importantes de cada conversación. WhatsApp ha diseñado esta mejora especialmente para aquellos que participan en grupos con alta actividad y no siempre pueden mantenerse al día con todos los mensajes. De esta manera, los usuarios pueden ahorrar tiempo y esfuerzo, accediendo directamente a lo esencial sin perderse en un mar de mensajes.

Meta, la empresa matriz de WhatsApp, ha confirmado que la implementación de esta función será gradual y que se expandirá a más países en las próximas semanas. Actualmente, la herramienta está disponible en inglés, español, portugués e indonesio, con la expectativa de que otros idiomas se añadan pronto.

Un aspecto clave de esta actualización es que, a pesar de ser alimentada por inteligencia artificial, no compromete la privacidad ni la seguridad de los usuarios. WhatsApp ha garantizado que el sistema mantiene el cifrado extremo a extremo, lo que significa que los mensajes solo pueden ser leídos por las personas involucradas en la conversación. Además, la tecnología utilizada para generar los resúmenes, denominada “procesamiento privado”, asegura que ni Meta ni WhatsApp accedan al contenido real de los mensajes, respetando así la privacidad de los usuarios.

¿Cómo activar la nueva función de WhatsApp?

Por defecto, la nueva opción viene desactivada. Para poder usarla, los usuarios deben habilitarla manualmente en la configuración del chat. Desde allí, pueden activar el procesamiento privado, lo que permitirá a la inteligencia artificial generar los resúmenes automáticos de sus conversaciones.

El primer país en recibir esta funcionalidad será Brasil, debido a que el idioma portugués está incluido en el lanzamiento inicial. Posteriormente, WhatsApp tiene previsto expandir la función a otros países, lo que mejorará la forma en que los usuarios gestionan y siguen las conversaciones dentro de la app.

Con esta actualización, WhatsApp continúa su enfoque en optimizar la experiencia del usuario, brindando herramientas que facilitan la comunicación sin comprometer la seguridad ni la privacidad.