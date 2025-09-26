WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas del mundo para mantenerse en contacto. A través de ella se envían mensajes, fotos, videos, notas de voz, documentos, stickers y todo tipo de archivos multimedia a diario.

Sin embargo, este constante intercambio de contenido también tiene una consecuencia, pues el almacenamiento del celular puede llenarse rápidamente.

Esto ocurre porque WhatsApp, por defecto, descarga automáticamente muchos de estos archivos, tanto en conversaciones individuales como en grupos. Si no se hace una limpieza frecuente, la aplicación puede empezar a fallar, los chats tardan más en abrirse o incluso el celular entero puede volverse más lento.

Ante esta situación, expertos recomiendan vaciar la papelera de WhatsApp al menos una vez al mes. Esto ayuda a liberar memoria sin perder las conversaciones importantes y mantiene el buen funcionamiento del equipo.

Paso a paso para vaciar la papelera de WhatsApp

A diferencia de un computador, WhatsApp no tiene una papelera visible con un ícono fácil de identificar. Sin embargo, dentro de la aplicación existe una opción para revisar y eliminar archivos que ya no son importantes.

Vaciar esta sección cada mes permite recuperar espacio de almacenamiento que podría estar ocupado por imágenes repetidas, videos pesados, notas de voz largas o archivos que ya no son utilizados.

Aquí le explicamos cómo hacerlo paso a paso:

Abrir WhatsApp. Si usa Android, toque los tres puntos en la parte superior derecha y seleccione “Ajustes”. En iPhone, entre directamente en “Ajustes”. Seleccione la opción “Almacenamiento y datos”. Luego seleccione “Administrar almacenamiento”.

Una vez dentro, verá cuánto espacio está ocupando WhatsApp en su celular. La app agrupa los archivos por tipo (videos, fotos, documentos) o por conversación, de forma que pueda revisar cuáles son los más pesados y eliminar solo lo que no le sirve, como memes, cadenas, mensajes reenviados o archivos virales.