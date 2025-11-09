Así funcionarán las transferencias por WhatsApp en Colombia: bancos habilitados

La manera de enviar y recibir dinero en Colombia está a punto de dar un giro revolucionario. Gracias a la integración entre WhatsApp, la billetera digital dale! y el Sistema de Pagos Inmediatos (Bre-B) del Banco de la República, los usuarios podrán mover fondos con la misma facilidad con la que envían un mensaje de texto. Esta innovación elimina la necesidad de ingresar a aplicaciones bancarias tradicionales o plataformas externas, acercando la experiencia financiera al día a día de las personas.

El Grupo Aval, impulsor de esta iniciativa, destacó que sus entidades se convierten en pioneras en la implementación de pagos conversacionales inteligentes, seguros e inmediatos mediante chat. La billetera digital dale!, desarrollada por el conglomerado financiero, será la primera en habilitar este servicio, seguida próximamente por los bancos de Bogotá, de Occidente, Popular y AV Villas.

“Con esta funcionalidad reafirmamos el liderazgo de Grupo Aval en la modernización del sistema financiero colombiano”, explicó María Lorena Gutiérrez, presidenta del grupo, en declaraciones a Valora Analitik. Subrayó que “los pagos a través de WhatsApp y el sistema Bre-B son un paso hacia un sistema más ágil e inclusivo, donde mover dinero sea tan natural como enviar un mensaje”.

¿Cómo se podrán hacer transferencias en WhatsApp?

El proceso para realizar transferencias es sencillo y rápido. El usuario necesita una cuenta activa en dale! o en alguna de las entidades participantes. Luego, agrega al destinatario como contacto favorito y escribe al número oficial 31X XXX XXXX desde WhatsApp. El servicio automático guía al usuario paso a paso: indica cómo ingresar el monto, confirmar la operación y completar la transacción, todo en segundos y sin costos adicionales.

El sistema Bre-B permite transferencias entre personas (P2P) y entre personas y comercios (P2C). Para recibir dinero, se requiere la Llave del destinatario o, de manera alternativa, escanear un código QR. Aunque no es imprescindible para enviar fondos, sí lo es para recibirlos, garantizando seguridad, rapidez y la eliminación de fricciones que suelen presentarse en transferencias entre distintos bancos.

Un aspecto clave del sistema es su límite máximo de operación, fijado en $11.552.000, aunque cada entidad puede establecer topes inferiores o controles adicionales según sus políticas internas. Esta flexibilidad permite desde pagos cotidianos hasta transacciones de mayor cuantía, impulsando la inclusión financiera en Colombia.

