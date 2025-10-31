WhatsApp llega al Apple Watch: esto es lo que podrá hacer desde el reloj inteligente

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo, finalmente llegará a Apple Watch.

Hasta ahora, los usuarios de este reloj inteligente solo podían recibir notificaciones y responder mensajes de manera limitada, pues no existía una aplicación oficial que permitiera aprovechar las funciones del servicio directamente desde la muñeca.

Sin embargo, esto está a punto de cambiar con el lanzamiento de la primera versión beta de WhatsApp para watchOS, que ya puede probarse a través de TestFlight. Esta nueva versión busca que el uso de WhatsApp en el Apple Watch sea más cómodo y similar al del teléfono, sin depender tanto del iPhone.

¿Cómo funcionará WhatsApp en el Apple Watch?

La nueva aplicación de WhatsApp para Apple Watch permitirá a los usuarios acceder a sus chats directamente desde el reloj, sin depender únicamente de las notificaciones. Desde su interfaz, podrán ver la lista de conversaciones, leer mensajes, visualizar contenido multimedia, como fotos y videos, y responder usando texto, emojis o dictado por voz.

Además, será posible enviar mensajes de voz directamente desde el reloj, una función especialmente útil para quienes buscan comunicarse sin sacar el teléfono del bolsillo. La interfaz mantiene un diseño sencillo, pensado para que los usuarios puedan moverse entre chats recientes con facilidad.

La app requerirá estar vinculada a un iPhone, funcionando como una extensión del dispositivo principal, y necesitará tener instalado watchOS 10.0 o una versión posterior. Aunque no será completamente independiente, representa un avance significativo frente a las funciones limitadas que existían hasta ahora.

Con esta actualización, WhatsApp amplía su presencia en el ecosistema de Apple y acerca a los usuarios una forma más práctica y rápida de comunicarse directamente desde su muñeca.

*Con información de Europa Press