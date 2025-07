🔴 Siga EN VIVO ‘Back to the Beginning’ el histórico concierto de despedida de Black Sabbath

El mundo del metal vivirá un acontecimiento histórico este sábado 5 de julio. Black Sabbath, pioneros absolutos del heavy metal, dirán adiós a los escenarios con un concierto en vivo desde Birmingham, su ciudad natal. Esta presentación no solo marca el cierre de una era, sino también el retiro oficial de Ozzy Osbourne, el mítico vocalista de la banda. El evento ha sido bautizado como “Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow”, y promete ser un homenaje épico a más de cinco décadas de música revolucionaria.

EN VIVO ‘Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow’

El actor Jack Black apareció cantante ‘Mr. Crowley’ de Ozzy Osbourne en la despedida de Black Sabbath

El primer supergrupo del día encendió el escenario con una explosiva versión de ‘Sweet Leaf’ de Black Sabbath. La alineación de lujo reunió a David Draiman (Disturbed), Mike Bordin (Faith No More), David Ellefson (ex-Megadeth), Scott Ian (Anthrax), Adam Wakeman y Nuno Bettencourt (Extreme).

Las palabras del vocalista de Lamb Of God previo a su interpretación de ‘Children Of The Grave’ de Black Sabbath.

Lamb Of God escogío ‘Children Of The Grave’ para homenajear a Black Sabbath. Así sonó:

Halestorm subió al escenario a romperla con ‘Perry Mason’. Así sonó:

Anthrax, escogió ‘Into The Void’ de Black Sabbath para interpretarla sobre el escenario. Así sonó:

Rival Sons, una de las primera bandas en subir al escenario interpreta ‘Electric Funeral’ de Black Sabbath. Así sonó:

El reconocido actor Jason Momoa fue el encargado de abrir oficialmente el evento de despedida de Black Sabbath: “Hoy celebramos un movimiento inventado por Black Sabbath”

Aunque los boletos para asistir en persona se agotaron en cuestión de minutos, el mundo entero podrá sumarse a esta despedida gracias a una transmisión en vivo a través de www.backtothebeginning.com, el sitio oficial del evento. La cita está programada para las 15:00 horas en el Reino Unido (9:00 a.m. hora Colombia y otros países de América Latina). Será una celebración global del legado de una de las bandas más influyentes en la historia del rock.

Radioacktiva hará una cobertura minuto a minuto del show, llevando todos los detalles, reacciones y momentos clave a los fanáticos que no quieran perderse ni un segundo del espectáculo.

Aquejado por varios problemas de salud en los últimos años, el “Príncipe de las Tinieblas” ha decidido poner fin a su carrera sobre las tablas, despidiéndose junto a sus compañeros de ruta: Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, quienes también subirán al escenario en esta cita definitiva.

A lo largo de su carrera, Black Sabbath cambió el curso del rock con riffs pesados, letras oscuras y una estética que influyó a generaciones completas de músicos. Fundadores de un sonido que definiría el metal, su legado se extiende más allá de la música: es parte de la cultura contemporánea.

“Back to the Beginning” no solo representa el final de una banda: es una despedida global, un acto de reconocimiento a una historia que marcó el ADN del rock. El viernes, todos los caminos del metal conducirán a Birmingham.

Además del histórico show de Black Sabbath, el escenario recibirá a una alineación de lujo compuesta por verdaderas leyendas del metal. Metallica, Pantera, Slayer, Anthrax, Alice In Chains, Lamb of God, Gojira, Halestorm y Mastodon acompañarán esta noche irrepetible, consolidando el evento como uno de los más importantes de los últimos años en la escena musical pesada.