Vote AQUÍ en la maratón de ‘El Gallo’ en lo ‘Menos peor’ a Rockstar del año 2025

Sigue la maratón de ‘El Gallo’ de Radioacktiva, por lo que en esta oportunidad buscamos al ‘Rockstar’ del año. Esa persona que a lo largo del 2025 hizo diferentes cosas que la hicieron destacar en diferentes aspectos, tanto en la industria del entretenimiento como en la política, que lograron sonar en diferentes medios de comunicación.

Uno de ellos es Donald Trump que tuvo diferentes ocurrencias a lo largo del año que sorprendieron a todo el mundo. Pero no solo eso, sino que en varios momentos tuvo peleas y hasta se habló de “guerras” que presuntamente se iban a dar en diferentes regiones.

Dayro Moreno, el crack del Once Caldas y uno de los máximos goleadores de Colombia, también se destaca, pues a lo largo del 2025 metió varios goles que hicieron que el club se destacara. Además, en medio de una entrevista confesó como el “guaro” logra fortalecerlo para seguir brillando en este deporte que tanto ama.

Ellos son solo dos de los cinco nominados que se destacan en esta oportunidad en la categoría ‘Rockstar’ de ‘Lo menos peor’ de ‘El Gallo’ de Radioacktiva. Pero para conocer el resultado final, necesitamos de sus votos

