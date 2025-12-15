¿Cuándo se estrena el documental ‘Megadeth: Behind The Mask’ en cine? revelan el primer adelanto

La reconocida banda de metal, ‘Megadeth’, sorprendió a todos sus fans en los últimos días al revelar detalles de todo lo que sería su nuevo documental. En esta oportunidad, van a mostrar todo lo relacionado con la historia de la banda desde hace más de 40 años, en donde han vivido cientos de cosas que los marcaron como artistas.

El documental fue liderado por David Mustaine, fundador de la banda, quien manifestó que desde el primer momento que en esta oportunidad iba a mostrar todo lo que hicieron para poder llegar a la fama. Incluso, cuenta con el aporte de todos los amigos cercanos a los cantantes, que dieron su punto de vista de cómo ‘Megadeth’ marcó sus vidas.

¿Cuándo se estrena el documental ‘Megadeth: Behind The Mask’?

La banda ya presentó el primer adelanto de lo que será la película, la cual estaría lista para llegar a las salas de cine el próximo 22 de enero del 2026. Esto quiere decir que ya se conoció el primer adelanto con todos los detalles de lo que será la historia y lo que pueden encontrar los fans a lo largo de toda la cinta.

Además, en esta oportunidad, van a aprovechar este momento para dar a conocer su nuevo álbum homónimo en primicia, revelando detalles de todo lo que va a tener cada una de las canciones que inspiró este nuevo lanzamiento.

Con este documental, la banda se despide oficialmente de los escenarios, por lo que con esta película van a dar inicio oficial a la gira mundial con la que esperan sorprender a todos sus fans. Incluso, ya han anunciado que esperan en cada escenario mostrar algo totalmente diferente que fue histórico para Megadeth.

Por ahora, no se conocen muchos detalles sobre si este documental también se va a estrenar en las salas de cine de Colombia, pero se dice que ya todo estaría preparado para que su estreno sea mundial. Todo esto, teniendo en cuenta la trayectoria e importancia de la banda, al punto que hay cientos de personas esperando esta nueva cinta.

Además, la banda se va a presentar en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 26 de abril del 2026 en una noche en la que espera despedirse de todos sus seguidores por todo lo alto.