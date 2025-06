Revelan la primera foto de Black Sabbath ensayando para su concierto de despedida

Black Sabbath, considerada una de las bandas fundadoras del heavy metal, conmovió a sus millones de seguidores en redes al compartir la primera fotografía oficial de su esperado regreso a los escenarios.

La imagen, publicada en su cuenta oficial de Instagram, muestra a tres de sus miembros originales, Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Bill Ward, reunidos en pleno ensayo para lo que será su último concierto, titulado ‘Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow’.

Por supuesto, la foto causó emoción entre los fanáticos de todo el mundo. En ella se puede ver a los tres músicos sentados, sonriendo, en una escena que recuerda la cercanía de sus inicios en Birmingham.

Aunque Tony Iommi no aparece en la imagen, muchos suponen que fue él quien la tomó. El pie de foto dice: “Ensayos en marcha para Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow”.

Más allá de lo visual, la fotografía representa un momento importante: la reunión de tres miembros fundadores de Black Sabbath, luego de años marcados por ausencias, distancias y problemas de salud.

¿Cuándo es el último concierto de Black Sabbath?

El concierto final de Black Sabbath se llevará a cabo el próximo 5 de julio en Villa Park, estadio del club Aston Villa, en Birmingham, Inglaterra. El nombre del evento, Back to the Beginning, hace referencia al regreso de la banda a su ciudad natal, donde comenzó todo en la década de los 70.

Este show también será la última presentación en vivo de Ozzy Osbourne, quien se despide oficialmente de los escenarios por motivos de salud. Será una noche especial no solo por el reencuentro de la formación original, sino también por la participación de bandas invitadas como Metallica, Slayer, Pantera, Anthrax, Alice In Chains, Halestorm, Gojira, Mastodon y otras agrupaciones clave del metal.

El concierto también podrá verse en vivo vía streaming. Los boletos digitales ya están disponibles a través del sitio oficial del evento, con un costo de $62.013. Además, quienes adquieran su entrada podrán acceder a la grabación del concierto durante las 48 horas siguientes a su transmisión.