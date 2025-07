Así puede ver el histórico concierto de Black Sabbath EN VIVO vía streaming

Este 5 de julio, Black Sabbath se despedirá definitivamente de los escenarios con un histórico concierto que se llevará a cabo en su ciudad natal, Birmingham, Inglaterra. La agrupación dará una última presentación en vivo para despedir su trayectoria musical, recordando sus orígenes.

Bajo el nombre de ‘Back To The Beginning’, Black Sabbath se despedirá de todos los fanáticos que los acompañaron durante más de 50 años de trayectoria. Este concierto no solo marcará el fin de la agrupación, sino también será la despedida de Ozzy Osbourne, vocalista original de la banda y conocido mundialmente como ‘el príncipe de las tinieblas’.

Debido a diversos problemas de salud que el músico ha enfrentado en los últimos años, Osbourne decidió que este será su último show sobre un escenario. Su despedida será emblemática y se dará junto a sus compañeros de banda Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward.

Este concierto no solo es importante por ser el último concierto de la banda, con sus miembros originales, sino que además será histórico al reunir a otras legendarias agrupaciones de metal como Metallica, Slayer, Pantera, Anthrax, Alice In Chains, Lamb of God, Mastodon, Halestorm y Gojira.

Concierto de Black Sabbath en vivo ¿Dónde verlo?

Aunque las entradas para el concierto presencial se agotaron en tiempo récord, el evento será transmitido en todo el mundo en vivo bajo el título “Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow”.

La transmisión se llevará a cabo este viernes 5 de julio a las 15:00 h (hora del Reino Unido), lo que corresponde a las 9:00 a.m. en Colombia, y estará disponible exclusivamente a través del sitio web oficial: www.backtothebeginning.com.

Para acceder al evento digital, los interesados deben adquirir una boleta virtual, disponible en el mismo sitio web, por un valor de $59.810. Esta entrada no solo permite ver el concierto en vivo, sino que también ofrece acceso a la grabación durante las siguientes 48 horas.

Además del carácter histórico del concierto, hay un componente solidario que lo hace aún más especial, pues todos los ingresos por la venta de entradas serán donados a causas benéficas, incluyendo la organización Cure Parkinson’s y el Hospital Infantil de Birmingham.