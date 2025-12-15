VIDEO: Revelan el tráiler oficial de ‘Stranger Things Vol. 2’ de Netflix ¿Muere uno de los personajes?

Netflix no para de sorprender a todos los usuarios, por lo que en las últimas horas se dio a conocer el tráiler oficial de lo que será el volumen dos de la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’. De inmediato, cientos de personas empezaron a hablar de todo lo que hay detrás de la tan esperada batalla para vencer a Vecna.

Con el estreno del volumen uno de la quinta temporada, la plataforma de streaming colapsó, a tal punto que muchas personas no pudieron ver los primeros episodios en su estreno. Ahora, con la llegada de la segunda parte, cientos de personas están a la expectativa de lo que pasará con los niños, que al final fueron llevados por los demogorgones.

Se viene la segunda tanda de capítulos, que en esta oportunidad serán cinco y cada uno va a tener una duración aproximada de una hora o un poco más. Todo esto con el fin de darle desarrollo a la historia antes de que llegue la gran final el próximo 31 de diciembre del 2025 con un episodio de un poco más de dos horas.

Tráiler oficial de ‘Stranger Things Vol. 2’

Por medio de las redes sociales oficiales de Netflix se dieron a conocer todos los detalles de lo que será el volumen dos de la última temporada de la serie. Allí se puede ver cómo todos siguen luchando por sus vidas, pero también buscan la manera de vencer a Vecna.

Incluso, en un momento se ve que hay una gran pérdida, que todos los personajes lamentan, lo que hace que los fans de la serie crean que se viene la muerte de uno de los personajes más queridos. Aunque por ahora no se tiene conocimiento sobre quién será, esto hace que crezca la expectativa respecto a lo que serán los nuevos episodios.

El estreno oficial de Stranger Things Vol. 2, temporada cinco, se va a dar el próximo 25 de diciembre del 2025 y, aunque por ahora no han confirmado la hora del estreno, podría ser a las 8:00 p.m., tal y como pasó con la primera parte. Todos los detalles sobre el lanzamiento oficial se van a dar a conocer en los próximos días por medio de las redes sociales de Netflix en todo el mundo.