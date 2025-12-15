Vote AQUÍ en la maratón de ‘El Gallo’ de Radioacktiva a mejor y peor programa

Seguimos buscando ‘Lo peor del año’, por eso, en esta oportunidad vamos a hablar de esos programas que sin duda nos dejaron varias críticas. Algunos por ser los mejores y otros por destacar dentro de la programación de los canales nacionales y plataformas de streaming.

Aquí también incluimos varias series, las cuales, pese a que se esperaba que fueran todo un éxito, resultaron siendo todo un fake, al tener poca audiencia. Como otras que resaltaron y aún están a la espera de una nueva versión que podría llegar a conquistar a todos los usuarios.

Una de las nominadas en la categoría de las mejores es Stranger Things temporada cinco, volumen uno, la cual se estrenó durante la última semana de noviembre y es todo un éxito. Pero, por otro lado, entre las peores, está ‘El juego del calamar’ que en la última entrega decepcionó a algunos de sus seguidores, quienes sin duda quedaron con ganas de más.

Entre los peores, también se destacan dos programas de televisión nacional, MasterChef Celebrity Colombia y La Casa de los Famosos Colombia. Pese a que se destacaron entre los más vistos, también generaron mucha polémica en redes sociales, en donde se generaron varios problemas entre los fans de todos los “teams”.

La mención especial en el peor programa del año es para ‘El concejo de ministros’ que transmitió el presidente, Gustavo Petro, durante varias noches en los canales nacionales y generó múltiples memes.

