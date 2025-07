5 canciones de Metallica que solo conocen verdaderos fans ¿Son infravaloradas?

Metallica es sin lugar a duda una de las bandas más influyentes del heavy metal. Fundada por James Hetfield y Lars Ulrich, el grupo cambió el panorama musical con un sonido único, letras potentes y una energía desbordante en el escenario.

Entre sus discos más emblemáticos se encuentran Master of Puppets, Ride the Lightning y el llamado Black Album, albumes con los que la banda logró construir una base de fans en todo el mundo y dejar una huella imborrable en la historia del rock.

Su carrera está llena de éxitos que trascendieron generaciones, como “Enter Sandman”, “Nothing Else Matters” y “One”. Estos temas no solo son reconocidos por seguidores del metal, sino también por quienes no frecuentan el género. Sin embargo, detrás de esos himnos, hay canciones que pasaron más desapercibidas, incluso para quienes han escuchado varios de sus discos.

Metallica cuenta con una discografía extensa. En medio de sus éxitos radiales, también existen piezas que, si bien no alcanzaron gran popularidad, son valoradas por los verdaderos fanáticos.

5 canciones de Metallica poco conocidas

A continuación, presentamos cinco canciones de Metallica que, aunque no son las más conocidas, forman parte esencial de su repertorio para los fieles seguidores de la banda:

“Escape” – Ride the Lightning (1984)



“The God That Failed” – Black Album (1991)



“Ain’t My Bitch” – Load (1996)



“Leper Messiah” – Master of Puppets (1986)



“Bleeding Me” – Load (1996)

Estos temas no suelen figurar en los setlists más recientes ni en las listas de reproducción populares, pero conservan una fuerza particular para quienes exploran la discografía completa del grupo. En muchos casos, reflejan facetas distintas de la banda, tanto en lo musical como en lo lírico.

Ya sea por su sonido, su contexto o simplemente por haber quedado a la sombra de otros clásicos, estas canciones siguen siendo joyas escondidas en el universo de esta legendaria banda de heavy metal.