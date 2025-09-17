¿Quién es Koyoharu Gotouge, creador de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba? Ha escrito 5 animes

Koyoharu Gotouge, la mente maestra detrás de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba), es una figura misteriosa. A pesar de que su obra se ha convertido en un fenómeno global, la autora se ha mantenido deliberadamente apartada del foco mediático.

De hecho, lo poco que sabemos de Gotouge se reduce a algunos detalles fragmentados y a su peculiar avatar: un dibujo de un cocodrilo con gafas que utiliza como representación personal en redes sociales y entrevistas. Esta discreción solo ha aumentado el misterio que rodea a la mangaka.

Las creaciones de Koyoharu Gotouge

Antes de convertirse en una de las creadoras más influyentes del manga moderno, Gotouge dio sus primeros pasos con varios one-shots. En 2013, con solo 24 años, participó en el Jump Treasure Newcomer Manga Awards de Shueisha, donde presentó Kagarigari.

Esta obra, centrada en un pueblo atacado por un misterioso asesino, introdujo elementos de vampiros y cazadores de demonios, lo que dio una muestra temprana del interés de Gotouge por el género sobrenatural. Aunque Kagarigari no alcanzó la fama inmediata, fue un primer vistazo a su habilidad para crear mundos intrigantes.

El año siguiente, en 2014, Gotouge presentó otros dos trabajos. Uno de ellos fue Monju Shirō Kyōdai, un relato de dos hermanos con habilidades sobrenaturales que deben enfrentarse a peligros para proteger su aldea. Este one-shot se publicó como parte del Gold Future Cup en Weekly Shonen Jump.

También presentó Rokkotsu-san, una historia que quedó en tercer lugar en el mismo certamen. Este último seguía a un personaje que utilizaba su inteligencia para resolver situaciones sobrenaturales. A través de estas obras, Gotouge ya comenzaba a cimentar su estilo, que más tarde la llevaría al éxito global.

Fue en 2016 cuando Gotouge alcanzó la fama internacional con el lanzamiento de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

La historia de Tanjiro Kamado y su lucha contra los demonios, mientras busca una cura para su hermana Nezuko, tocó el corazón de millones de lectores en todo el mundo. La obra, que se extendió por 23 volúmenes hasta su conclusión en 2020, logró un éxito sin precedentes, con la crítica y los fans alabando tanto su innovador enfoque narrativo como su habilidad para combinar escenas de acción vertiginosa con momentos de gran carga emocional.

La adaptación al anime, junto con las películas que siguieron, consolidaron aún más el estatus de Demon Slayer como un verdadero fenómeno cultural. Sin embargo, a pesar de su éxito rotundo, Gotouge ha mantenido un bajo perfil, lo que ha dejado a muchos de sus seguidores preguntándose por su futuro. Después del final de Kimetsu no Yaiba, la mangaka ha permanecido fuera del ojo público, sin que se haya anunciado ningún nuevo proyecto o regreso al mundo del manga.