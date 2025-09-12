¿Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- tiene escena extra? Aquí les revelamos la verdad

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- es una de las producciones más esperadas del anime. Después de una larga expectativa, esta entrega llegó a Sudamérica, y sus fanáticos la han disfrutado por todo lo alto.

Miles de fans en el mundo se han reunido para ver la que es, indudablemente, una de las películas más destacadas en la historia del anime, tal y como lo demuestran sus récords en taquillería.

Pero, en caso de que no la haya visto aun, aquí les revelamos un detalle que ha generado varias dudas por parte de los fanáticos, como lo es el hecho de si esta película tiene escena extra.

¿Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- tiene escena extra?

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- es, indudablemente, uno de los animes más destacados y popularizados de la actualidad.

Esta producción ha generado gran emoción para sus fanáticos, especialmente por la forma en que ha logrado presentar una trama imperdible y destacada.

Claramente, por este motivo, desde el anuncio del cierre del arco del Castillo Infinito en la gran pantalla, la emoción ha sido total.

Miles de personas han demostrado su emoción desde la previa a la llegada de esta película, sobre todo luego de su lanzamiento.

En pocas semanas, esta producción se ha posicionado como una de las más taquilleras en la historia del anime.

Si bien se trata de una entrega asiática, muchos fans se han preguntado si esta película sigue una de las costumbres más populares de la actualidad, como lo es la presencia de las escenas post-créditos.

Algunas horas después de su estreno les podemos revelar que esta producción no tiene escenas extra. Aunque esto es algo cada vez más común, sus productores han optado por un cierre total de este arco.

A pesar de esto, quienes han ido a ver esta producción a los cines han asegurado que este ‘film’ cuenta con una amplia cantidad de emociones.

De hecho, la crítica ha demostrado que esta es una de las películas más destacadas del año, incluso más allá del anime, al punto de tener una aprobación casi total en portales como Rotten Tomatoes.

Por ello, si no ha ido a ver esta película, pero es un claro amante del anime y de esta producción, no puede perder la oportunidad de disfrutarla.