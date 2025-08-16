Siga la transmisión de toda la serie de ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ EN VIVO y GRATIS

La saga de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba continúa su camino hacia la gran pantalla con el próximo estreno de su película Castillo Infinito, programada para llegar a los cines el 11 de septiembre. La historia, que sigue a Tanjiro Kamado y sus compañeros en la lucha contra los demonios, se prepara para su momento más decisivo.

Como parte de la antesala al estreno, Crunchyroll anunció una transmisión especial en vivo que reunirá todos los episodios y películas del anime, permitiendo a los seguidores revivir la historia completa antes de ver el nuevo capítulo en cines.

Cuándo, hora y dónde ver la transmisión de Demon Slayer

La maratón comenzará el 16 de agosto a las 12:00 p. m. (hora de Colombia) y se podrá seguir a través del canal oficial de YouTube de Crunchyroll en Español. La emisión se realizará de forma continua durante 24 horas y contará con chat en tiempo real. Todo el contenido estará disponible en japonés con subtítulos, y podrá verse nuevamente durante siete días después de la transmisión inicial.

Los arcos incluidos serán: Selección Final, Primera Misión, Asakusa, Mansión Tsuzumi, Montaña Natagumo, Entrenamiento de Rehabilitación, Tren Mugen, Distrito de Entretenimiento, Aldea de los Herreros y Entrenamiento Hashira. Al final se mostrarán avances de Castillo Infinito.

Lo que se sabe de “Castillo Infinito”

La película está dirigida por Haruo Sotozaki y producida por el estudio ufotable, con Akira Matsushima en el diseño de personajes y la dirección de animación. La música corre a cargo de Yuki Kajiura y Go Shiina.

La historia retoma los hechos tras el Entrenamiento Hashira. Cuando Muzan Kibutsuji irrumpe en la Mansión Ubuyashiki, Tanjiro y los espadachines de élite del Cuerpo de Cazadores de Demonios acuden al enfrentamiento. Sin embargo, son arrastrados a la fortaleza de los demonios: el Castillo del Infinito, escenario de la batalla final contra Muzan y sus seguidores.

En Japón, la película se estrenó el 18 de julio y en septiembre llegará a salas de otros países. Próximamente se dará a conocer más información sobre su lanzamiento internacional en la web oficial de la película.