‘Demon Slayer: Infinity Castle’ rompe récord en Estados Unidos, ¿cuánto ha recaudado?

El anime sigue ganando terreno en las principales taquillas de Estados Unidos, y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle ha demostrado ser uno de los exponentes más poderosos del género. Con su estreno anticipado, la película ha dejado huella en la industria cinematográfica, logrando un impresionante récord de recaudación en preestrenos y reafirmando la relevancia del anime en el mercado estadounidense.

Uno de los factores clave en este éxito ha sido la increíble base de seguidores que Demon Slayer ha cultivado a lo largo de los años. La franquicia ha logrado atraer a más de 200 millones de fanáticos en plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y X, según un análisis de RelishMix..

Este masivo seguimiento en el mundo digital ha sido un motor fundamental para generar expectativa alrededor del estreno de Infinity Castle. La película aprovechó al máximo las redes sociales, con estrategias de preventa de boletos y promociones exclusivas que crearon una sensación de evento único entre los seguidores, lo que se tradujo en una mayor demanda en las salas de cine.

Además de la base de seguidores, Demon Slayer apostó por una estrategia de proyección en formatos premium como IMAX y PLF (Premium Large Format). Este tipo de exhibiciones de alta calidad ha elevado la experiencia cinematográfica y atraído a una audiencia más amplia, elevando aún más los ingresos. La combinación de un marketing eficaz y una oferta de visualización premium fue clave para maximizar las ventas anticipadas y asegurar una ocupación destacada en los cines.

¿Cuánto ha recaudado?

Durante las funciones previas que tuvieron lugar entre el 12 y el 14 de septiembre de 2025, Demon Slayer: Infinity Castle recaudó un total de 11,4 millones de dólares en los preestrenos. Esta cifra no solo establece un nuevo récord para una película de anime en Estados Unidos, sino que también acaba conel anterior récord de Dragon Ball Super: Super Hero, que había recaudado 4,3 millones de dólares en 2022. Este récord demuestra el creciente atractivo del anime en la taquilla norteamericana.

Con un arranque tan impresionante, las proyecciones para el fin de semana de apertura son igualmente alentadoras. Algunas estimaciones internas de Sony/Crunchyroll sugieren que Infinity Castle podría alcanzar los 35 millones de dólares durante su ciclo de estreno, mientras que otras fuentes del sector apuntan a una posible recaudación entre 45 y 60 millones. Estos números posicionan a la película para convertirse en uno de los mayores éxitos taquilleros de 2025, un hito para la franquicia.

