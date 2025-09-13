Todo lo que debes saber para entender el final de ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ ¿Muere uno de los cazadores?

El pasado jueves 11 de septiembre del 2025 llegó a las salas de cine la importante película ‘Demon Slayer: Infinity Castle’, uno de los animes más esperados del año y que, sin duda, logró emocionar a todos los seguidores de esta cultura. Sin embargo, si quieres entender todo lo relacionado con el final de esta cinta, te presentamos algunos detalles que nadie se esperaba y que te pudieron haber dejado algo confundido.

Vamos con la película, que no solo se convirtió en uno de los animes más populares a nivel nacional e internacional al recolectar millones de dólares en taquilla a menos de una semana de su lanzamiento oficial. Además, abre espacio para que cientos de producciones de este género puedan llegar a las salas de cines, con una historia llena de fantasía.

Lo que debes saber para entender el final de Demon Slayer: Infinity Castle

En esta oportunidad podemos ver cómo el cuerpo de cazadores está listo para enfrentarse a los doce Kizuki, antes de llegar al Castillo Infinito para tener la pelea final y conseguir la victoria. Pero este camino no es nada fácil, por lo que tendrán que ver cómo hay nuevos demonios que no los ayudan con su propósito y si los pone en una constante lucha que los deja sin energía.

La gran sorpresa en esta oportunidad, es que Zenitsu logra ganar la batalla contra Kaigaku, pero todo esto lo logra luego de trabajar durante horas en una nueva forma de respiración de trueno, pese a eso queda totalmente inconsciente, por lo que tiene un encuentro con su maestro, quien le da un nuevo mensaje.

Nezuko por error consume una droga que lo pone en problemas, pero por fortuna consigue el antídoto para poder recuperar su humanidad, Sakonji se encarga de cuidarla, mientras que todos se enteran de todos los sucesos que han puesto en peligro a los cazadores. Tanjiro y Giyu Tomioka tienen una fuerte pelea contra Akaza, en la escena principal de esta película que, sin duda, se roba todas las miradas al ser uno de los enfrentamientos más esperados.

Tanjiro busca cuál es la mayor debilidad de Azaka, por lo que empieza a pensar en todo lo que ha pasado en medio de todas sus confrontaciones, entendiendo que tiene un problema con “su espíritu”, algo que podría ayudar a ganar. También, empiezan a venir a su mente recuerdos de su padre, quien le da a conocer todas las veces que el espíritu de lucha ha hecho que se pierdan las batallas.



Tanjiro entra en el mundo transparente, en donde tiene la oportunidad de terminar de matar a Azaka, pero aun su cuerpo agonizando, sigue luchando por convertirse en un demonio aún mayor, algo que podría ayudarla a revolucionar. Kokushibo y Doma presienten la muerte de Akaza , por lo que Nakime empieza a manipular todo en el Castillo Infinito, atrapando a Muyanen un capullo. Dando así la bienvenida a lo que sería la segunda entrega de esta película, que aunque no se conoce cuándo llegará, se espera que sea en los próximos dos años.