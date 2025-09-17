¿Demon Slayer: Castillo Infinito tendrá una versión extendida? Esto revelarían los rumores

‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ ha sido uno de los lanzamientos más emocionantes de este 2025 en la industria del anime. Miles de fanáticos se han dirigido a las salas de cine con el objetivo de vivir la emoción de este ‘film’.

Esta producción ha generado gran expectativa, especialmente con la posibilidad de ver la continuación de la aventura de Tanjiro con el arco del Castillo Infinito.

Muchos ya han disfrutado de este ‘film’, pero, incluso algunos se han emocionado por la posibilidad de ver una edición extendida de dicha película.

¿’Demon Slayer: Castillo Infinito’ tendrá una versión extendida?

‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ ha presentado una amplia cantidad de emociones en el mundo del anime, gracias a varios instantes brillantes.

La emoción por este anime ha sido notable, y hasta ha roto récords en taquilla alrededor de toda la industria.

Miles de fanáticos han agotado las funciones de esta producción, y han llegado a considerarla la mejor película del anime en los últimos años.

Sin embargo, las emociones por esta producción parecen no haber llegado a su fin. Esto se debe a que rumores indicarían que esta película podría tener una versión extendida.

Esto se daría a partir de una serie de TV dividida en episodios, donde se podrán ver varias escenas extras, gracias al espacio que brinda esta producción.

Dicho lanzamiento no estaría oficializado. Pero, no sería la primera vez que se lleva a cabo esto en ‘Demon Slayer’.

De hecho, esto sucedió también con ‘Mugen Train’ otro arco que tuvo paso por los cines, y que poco después llegó como una temporada de la serie.

Este formato ha sido una gran oportunidad para los amantes de ‘Demon Slayer’ de poder ver nuevos detalles de producciones imperdibles desde el cine.

Lo cierto es que, quedará por ver si se da la oficialización de este lanzamiento en un futuro, para la emoción de los amantes de dicho anime.

Hasta entonces, los fanáticos podrán disfrutar de la película de este arco del Castillo Infinito. Justo esta producción ha dado paso a que miles de personas disfruten por todo lo alto.

Les recordamos que esta producción fue estrenada el pasado 11 de septiembre, por lo que puede asistir al cine para vivir todas las emociones de este anime en la gran pantalla.