¿Qué pasa si Colombia, gana, empata o pierde ante Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección Colombia afrontará este jueves 4 de septiembre uno de los partidos más importantes de su camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el estadio Metropolitano de Barranquilla, la ‘Tricolor’ recibirá a Bolivia en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, con la posibilidad de sellar de manera anticipada su clasificación directa al certamen que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro, programado para las 6:30 p. m., será decisivo no solo por lo que significa jugar en casa, sino porque una victoria permitiría que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo asegure el cupo sin depender de otros resultados.

Actualmente, Colombia ocupa la sexta posición de la tabla con 22 puntos, dentro de la zona que otorga cupo directo, pero con una mínima ventaja sobre rivales como Venezuela y Bolivia.

Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde ante Bolivia

Un triunfo frente a Bolivia dejaría a la Selección Colombia con 25 puntos, inalcanzable para sus competidores más cercanos en la lucha por el último puesto directo. Así, el partido contra Venezuela del 9 de septiembre sería únicamente para cerrar su participación en las Eliminatorias.

Sin embargo, un empate o una derrota cambiarían el panorama y obligarían a buscar el objetivo en la última jornada, posiblemente en un duelo directo ante la Vinotinto.

Si Colombia gana

Llegaría a 25 puntos y confirmaría de inmediato su clasificación directa al Mundial 2026.

No dependería de otros resultados y podría subir hasta la tercera o cuarta posición.

Cumpliría el objetivo ante su afición, sin la necesidad de arriesgar en el cierre de las Eliminatorias.

Si Colombia empata

Alcanzaría 23 puntos y seguiría en la zona de clasificación directa.

Podría asegurar el pase si Venezuela no vence a Argentina como visitante.

Si ese resultado no se da, definiría todo en la última fecha contra Venezuela, necesitando al menos un empate.

Si Colombia pierde