Estos son los puntos que necesita Colombia para clasificar al Mundial 2026 ¿Qué pasa si pierde ante Bolivia?

El próximo martes 9 de septiembre, la Selección Colombia disputará la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Terminadas las jornadas 17 y 18, se conocerán las seis selecciones que clasifican de forma directa al campeonato de fútbol más importante a nivel mundial.

Para esta última doble fecha de las Eliminatorias, la Tricolor deberá enfrentar a Bolivia y luego a Venezuela. El primer encuentro será este 4 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla y el segundo, será en el estadio Monumental en la ciudad de Maturín.

Le puede interesar: Eliminatorias Sudamericanas: calendario con los partidos de Colombia para la fecha 17 y 18

Estas últimas dos jornadas serán decisivas para que los dirigidos por Néstor Lorenzo aseguren su clasificación directa al Mundial 2026, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

Hasta el momento, los primeros países sudamericanos clasificados a la Copa Mundo son Argentina, Ecuador, Brasil y Uruguay, quienes ocupan los cuatro primeros puestos de la tabla de clasificación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selección Colombia (@fcfseleccioncol)

Cuentas de Colombia para clasificar al Mundial 2026

Con solo dos fechas restantes para que terminen las Eliminatorias Sudamericanas, los hinchas de la Tricolor están a la expectativa para conocer si la Selección Colombia hará parte del próximo torneo mundialista.

Hasta el momento, la selección cafetera ocupa el sexto lugar y cuenta con 22 puntos. Es decir, por ahora, Colombia está matemáticamente clasificada al Mundial 2026. Sin embargo, resta conocer los resultados de esta última doble fecha para saber cómo finalizan las posiciones en la tabla de clasificación.

Mire también: ¿Será titular? Néstor Lorenzo habló sobre el papel de Dayro Moreno con la Selección Colombia

Aunque la clasificación parece estar asegurada, los dirigidos por Néstor Lorenzo no se deben confiar dado que Venezuela y Bolivia aún tienen posibilidades de superar en puntos a Colombia y quitarle el sexto lugar.

Así las cosas, la situación de Colombia rumbo al Mundial 2026 se puede resumir así: