Partido EN VIVO Colombia vs. Bolivia en Eliminatorias Sudamericanas: siga el minuto a minuto aquí

Colombia vs Bolivia será uno de los partidos definitorios en las Eliminatorias para el Mundial de 2026. La ‘tricolor’ recibe al combinado del ‘altiplano’ en un choque que les podría permitir sellar su clasificación a la cita mundialista.

Este partido implicará a dos selecciones que llegarán con la obligación de ganar, por lo que será, sin dudas, un choque de titanes.

Si quiere disfrutar de este partido para apoyar a la ‘Sele’, aquí les contaremos todas las incidencias en vivo del partido.

Minuto a minuto EN VIVO de Colombia vs Bolivia

El partido está pautado para dar inicio a las 6:30 p.m. de Colombia

Así llegan ambos equipos

El desarrollo de Colombia en esta eliminatoria para el Mundial de 2026 ha sido ciertamente inestable. La ‘tricolor’ inició con un paso lleno de victorias, pero, sufrió varias caídas inesperadas.

El combinado nacional obtuvo varios empates y derrotas que no tenía en la cuenta, y que lo llevaron a descender en la tabla hasta el puesto 6.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo están al borde del repechaje, pero, una victoria les bastaría para asegurar su clasificación a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

La tabla de las Eliminatorias, por el momento, marcha de la siguiente manera:

1- Argentina – 35 puntos

2- Ecuador – 25 puntos

3- Brasil – 25 puntos

4- Uruguay – 24 puntos

5- Paraguay – 24 puntos

6- Colombia – 22 puntos

7- Venezuela – 18 puntos

8- Bolivia – 17 puntos

9- Perú – 12 puntos

10- Chile – 10 puntos

Si Colombia consigue una victoria asegurará su pase directo a la cita mundialista. Sin embargo, si la ‘tricolor’ empata o cae ante Bolivia, deberá esperar a la próxima fecha, con el riesgo de complicar sus aspiraciones.

Por otro lado, Bolivia deberá salir a buscar la victoria, para así acercarse a Venezuela, la cual se mantiene por ahora en posición de repechaje.

Luego de este partido en condición de local, Colombia deberá visitar a Venezuela el próximo 9 de septiembre, en lo que será la fecha definitoria en las Eliminatorias Conmebol para el Mundial de 2026.

En caso de que quiera seguir este partido al detalle, podrá hacerlo a través de ‘Los Suplentes del Gol’ desde las 5:30 p.m.

Por otro lado, la transmisión oficial se podrá ver a través de las señales de Canal Caracol y Canal RCN.