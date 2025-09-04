Colombia vs. Bolivia HOY EN VIVO: hora y dónde ver el partido por las Eliminatorias al Mundial 2026

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia recibe a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla en un encuentro decisivo por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará una victoria que le permita asegurar su clasificación directa al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Tricolor llega a este compromiso en la sexta posición de la tabla con 22 puntos, lo que le permite depender de sí misma para sellar el boleto mundialista. Sin embargo, atraviesa una racha de seis partidos sin ganar, situación que mantiene en suspenso sus aspiraciones. Por su parte, Bolivia es octava con 17 puntos y también mantiene opciones matemáticas de clasificar, por lo que se espera un duelo intenso en la capital del Atlántico.

Entre las novedades del equipo colombiano destaca el regreso de Dayro Moreno, quien vuelve al combinado nacional después de ocho años. El delantero del Once Caldas vive un gran momento, liderando la tabla de artilleros de la Copa Sudamericana con ocho goles.

Tras este compromiso, Colombia cerrará su participación en la fase clasificatoria enfrentando a Venezuela en Maturín, partido que podría definir los cupos directos y el repechaje.

Colombia vs. Bolivia: hora y dónde ver el partido

Colombia y Bolivia se enfrentarán este jueves en un compromiso que puede definir el futuro de ambas selecciones en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Tricolor buscará aprovechar su localía en el Metropolitano de Barranquilla para asegurar los tres puntos que le den el pase directo, mientras que la Verde intentará dar la sorpresa y mantener vivas sus opciones.

Fecha: jueves 4 de septiembre

jueves 4 de septiembre Hora: 6:30 p.m. (hora colombiana)

6:30 p.m. (hora colombiana) Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla

Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla Transmisión en TV: Gol Caracol y RCN Televisión

Gol Caracol y RCN Televisión Plataformas digitales: señal en vivo por Ditu y en el portal Gol Caracol

señal en vivo por Ditu y en el portal Gol Caracol Previa del partido: desde las 5:30 p.m. con análisis, formaciones y últimos detalles

El encargado de impartir justicia será el árbitro argentino Darío Herrera, quien ya ha dirigido a Colombia en dos ocasiones previas.