¿Si Colombia pierde ante Bolivia podría clasificarse al Mundial 2026?

La Selección Colombia está a 90 minutos de convertir la ilusión en certeza. El partido contra Bolivia de este jueves en Barranquilla no es solo una fecha más: es la oportunidad de sellar el pasaporte al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y lo mejor de todo, las cuentas están a favor.

¿Qué necesita Colombia para clasificar?

• Ganarle a Bolivia: Si la Tricolor suma tres puntos en casa, no hay más que discutir. Clasificación directa asegurada.

• Empatar con Bolivia: También podría ser suficiente. Si Argentina le gana o empata con Venezuela, Colombia clasifica sin importar lo que pase en la última fecha.

• Perder contra Bolivia: Aquí se complica (aunque no mucho). Venezuela tendría que ganar en Buenos Aires para que Colombia llegara a la última fecha obligada a sumar. El margen de error se reduce.

¿Y si todo sale mal?

Incluso en el peor escenario (perder contra Bolivia y Venezuela) Colombia tiene cómo clasificar. Sería suficiente que Venezuela no derrote a Argentina y Bolivia no le gane a Brasil en La Paz.

En caso de empate en puntos, Colombia tiene ventaja por diferencia de gol y resultados previos. Es decir, salvo una debacle improbable, el cupo está al alcance.

Colombia no ha clasificado al Mundial desde Rusia 2018. Esta generación, liderada por James, Díaz y compañía, ha demostrado carácter, solidez y una identidad que ilusiona. El país entero necesita una alegría colectiva que una y emocione.

Las cartas sobre la mesa. Un panorama amable para que Colombia vuelva a la Copa del Mundo. Dependemos de nosotros mismos. Aunque dicen por ahí que no hay nada más peligroso…