¿Qué objetos arqueológicos han hallado en hospital San Juan de Dios? Fue fundado en 1723

El hospital San Juan de Dios es una de las construcciones más famosas y reconocidas de Bogotá. Su fundación se dio 1723, y a pesar de su clausura en 2001 sigue siendo ampliamente destacado por la población.

Para muchos, esta construcción es historia pura de la medicina en Colombia, pero, también un centro que ha permitido grandes hallazgos en materia de arqueología.

Más noticias: Cuál es el lugar más terrorífico de Bogotá, según la IA: escalofriante

Por ello, con el fin de destacar cada uno de los elementos que se han convertido en historia pura de este hospital, aquí les contamos sobre algunos de los objetos que se han encontrado a través del tiempo.

La clausura del hospital San Juan de Dios

Dentro del territorio de Bogotá existen un sinfín de construcciones históricas y legendarias que son destacadas por parte de cada uno de sus habitantes.

Los capitalinos poseen gran respeto por varias construcciones, e incluso las consideran parte histórica del avance de Bogotá y Colombia. Claro ejemplo de esto es el hospital San Juan de Dios.

Este centro de salud fue clausurado en 2001 debido a crisis económicas, y posteriormente fue declarado Patrimonio Histórico y Cultral de la Nación, e incluso en la actualidad aun intenta ser reaperturado.

Sin embargo, más allá de sus funciones, este hospital ha sorprendido por los hallazgos de carácter arqueológico que se han dado en su interior.

Cabe recordar que la arqueología es la ciencia que estudia los elementos antiguos, referentes al arte, y también a los monumentos.

Más noticias: Así son los baños inteligentes de Bogotá ¿dónde quedan?: Champion le cuenta cómo funcionan

Se estima que en las inmediaciones del hospital San Juan de Dios se han encontrado más de mil elementos de carácter arqueológico. Estos han sido preservados y cuidados, al igual que las instalaciones de este centro de salud.

Algunos de ellos han sido reclinatorios de la época, maletas con elementos religiosos, implementos médicos, neveras o incluso televisores antiguos. Estos pueden ser vistos en la página oficial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

Del mismo modo se estima que también han sido encontrados varios elementos de alfarería, cerámica y más elementos de época antigua que destacan de gran manera.

Mientras se espera una posible reactivación de este centro de salud, cada uno de estos elementos son cuidados, protegidos y resaltados como parte clave del patrimonio cultural de Bogotá y de la nación.