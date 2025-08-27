Así son las habitaciones de un hotel en Bogotá a 8 mil pesos la noche: video

En Bogotá existen hoteles u hospedajes conocidos como “pagadiarios”. Estos lugares ofrecen habitaciones para pasar la noche, sin necesidad de firmar un contrato de arrendamiento o pagar depósitos por adelantado.

En estos lugares los huéspedes pagan únicamente por la noche en que se quedan, y si desea quedarse más noches, únicamente renueva el pago. Por lo cual, no hay un mínimo de noches para hospedarse en esta clase de ‘hoteles’.

Esta modalidad de alojamiento se ha convertido en la alternativa para cientos de personas que no cuentan con un trabajo estable ni con ingresos fijos para cubrir un arriendo mensual. Entre sus usuarios están vendedores ambulantes, personas que viven del rebusque, artistas callejeros, recicladores y quienes piden ayuda en las calles o el transporte público.

Aunque cumplen con la función de brindar un espacio para descansar, los “pagadiarios” suelen ofrecer condiciones muy básicas. Algunos tienen habitaciones pequeñas, varios camarotes en un mismo espacio y baños compartidos.

Estiwar G visitó un hotel de 8 mil pesos la noche

El creador de contenido Estiwar G realizó un recorrido por uno de estos hospedajes ubicado en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, para mostrar cómo es por dentro y cuánto cuesta. Según su registro, la noche allí tiene un valor de 8.000 pesos.

La habitación que visitó cuenta con varios camarotes de tres camas cada uno, un televisor con servicio de cable y un único baño que deben compartir todos los huéspedes. El horario de estadía inicia a las 4:00 p. m. y finaliza a las 10:00 a. m. del día siguiente, momento en el que la habitación debe ser desalojada o renovada con un nuevo pago.

Este tipo de hospedajes se ubican principalmente en zonas céntricas y con alto flujo de personas, como el barrio Santa Fe. Su ubicación les permite estar cerca de terminales de transporte, zonas comerciales y lugares donde los usuarios desarrollan sus actividades diarias. Sin embargo, también suelen estar en sectores con alta presencia de comercio informal y problemáticas sociales, lo que hace que la experiencia sea muy distinta a la de un hotel tradicional.