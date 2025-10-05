Los 3 misteriosos objetos desenterrados en la obra de la 1 Línea del Metro de Bogotá

La primera línea del Metro de Bogotá continúa con avances significativos. A corte de agosto de 2025 se informó que el avance es superior al 62%, que el avance en el patio taller es del 77%, que se han construido un poco más de 7 kilómetros de viaducto y que el avance en la construcción de las estaciones y los accesos desde edificios se encuentra en un 20%.

Además, recordemos que el primer tren con seis vagones ya se encuentra en Bogotá, pues llegó al puerto de Cartagena procedente de China. La primera línea del Metro empezará a hacer pruebas en marzo de 2027 y se espera que la operación comercial inicie en 2028. En cuanto al valor del pasaje, según el alcalde Galán, tendrá unificación de precios con el de Transmilenio.

El recorrido de la primera línea del Metro de Bogotá iniciará en el Portal de la Avenida las Américas y se prolongará por la Av. Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle 8 sur y la calle 1. Luego tomará la Av. Caracas y llegará hasta la Calle 72, en la localidad de Chapinero.

Este primer tramo contará con un total de 16 estaciones y 10 de ellas estarán integradas con Transmilenio. Además, el tiempo de desplazamiento será de aproximadamente 27 minutos en los casi 24 kilómetros de longitud que tiene el primer tramo. Además, el proyecto ha contemplado no solo aspectos técnicos, sino también sociales y culturales.

Los hallazgos arqueológicos en las obras del Metro de Bogotá

Desde el Metro de Bogotá se informó cómo será el manejo par la protección cultural de Bogotá, especialmente en la Av. Caracas.

Patrimonio inmueble: aquellos que no pueden ser separados de su entorno y estos pueden ser: sectores de interés cultural e inmuebles declarados.

Patrimonio mueble: los que pueden ser trasladados como placas conmemorativas y esculturas en el espacio público.

Hallazgos arqueológicos en la primera Línea del Metro

Desde el Metro también dieron a conocer algunos misteriosos objetos que se encontraron en medio de las obras y que representan patrimonio arqueológico de la ciudad. Estos son: