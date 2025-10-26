Cuál es el lugar más terrorífico de Bogotá, según la IA: escalofriante

Bogotá esconde miles de rincones terroríficos y escalofriantes de los cuales muchas personas no tienen el conocimiento de su existencia. En el mes del horror, que miles de capitalinos buscan vivir una experiencia diferente para festejar Halloween, con ayuda de IA, le compartimos el lugar más terrorífico de la ciudad.

¿Cuál es el lugar más terrorífico de Bogotá?

El Cementerio Central de Bogotá ha sido catalogado por la inteligencia artificial como el lugar más terrorífico de la capital, gracias a su historia, antigüedad y las múltiples leyendas que lo rodean.

Ubicado en la Carrera 20 con Calle 26, en pleno corazón de Bogotá. Es uno de los cementerios más antiguos del país y alberga los restos de reconocidas figuras nacionales como Jorge Eliécer Gaitán, Eduardo Santos, Francisco de Paula Santander, Luis Carlos Galán y Julio Garavito , entre otros. Su arquitectura monumental y sus esculturas de mármol europeo lo han convertido en un referente patrimonial y cultural de la ciudad.

Sin embargo, su fama trasciende de lo histórico. Con el paso del tiempo, el Cementerio Central se ha ganado una reputación por los sucesos paranormales que aseguran haber presenciado quienes lo visitan. Diversos recorridos nocturnos han recogido testimonios de personas que afirman sentir presencias inexplicables o escuchar ruidos entre los mausoleos.

De acuerdo con listados elaborados por inteligencia artificial, el lugar encabeza los sitios más aterradores de Bogotá por su carga simbólica y emocional, además, del gran número de experiencias paranormales registradas en su interior que se narran como parte de la experiencia.

Horarios:

Actualmente, el cementerio puede visitarse de lunes a sábado entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., mientras que los recorridos guiados que se realizan por Halloween se realizan durante los últimos días de octubre. Estas visitas, organizadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Alcaldía Mayor de Bogotá, incluyen paradas en puntos emblemáticos del lugar e historias sobre personajes célebres enterrados allí.

Quienes deseen participar deben inscribirse previamente a través del portal oficial www.uaesp.gov.co o en el sitio web bogota.gov.co, donde se publican las fechas, horarios y requisitos de ingreso. Cabe resaltar qué, los cupos son limitados y no está permitido el acceso a menores de 12 años.