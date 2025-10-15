¿Cuánto se gasta en gasolina de Bogotá a Medellín? Cantidad de galones y KM recorridos

Bogotá y Medellín son dos de los destinos más comunes en Colombia. Miles de personas visitan estas ciudades diariamente, y disfrutan de las bellezas turísticas que presentan la capital de Antioquia y del país.

De hecho, muchos viajan entre estas dos ciudades, tanto por aire, como por tierra, ya sea con pasajes pagos, o incluso con vehículos propios.

Si usted es uno de los que planea un viaje de Bogotá a Medellín por tierra con un vehículo propio, aquí les contamos cuantos kilometros deberá recorrer, y cuánto gastaría en gasolina.

¿Cuánta gasolina gasta de Bogotá a Medellín?

Viajar de Bogotá a Medellín por tierra es un traslado de trayecto largo. Aunque, los paisajes, la compañía, y por supuesto, la música, puede hacer de esta experiencia una llevadera, e incluso disfrutable.

Sin embargo, antes de llevar a cabo este viaje, hay distintos factores de planeación que debe considerar, con el objetivo de que su traslado salga positivamente.

Uno de ellos es que su vehículo cuenta con las exigencias necesarias para cumplir el viaje. Además de, por supuesto gastos de comida o gasolina.

En este caso puntual, nos centraremos en este último factor, con el objetivo de que así pueda sacar cuentas de combustible y no se quede desabastecido durante su viaje.

Inicialmente, cabe recordar que entre Bogotá y Medellín el trayecto, en promedio, es de 420 kilometros, aunque, la cantidad de combustible requerida puede variar según el rendimiento de su vehículo.

En este caso, les hablaremos de casos de rendimiento bajo (40 km/gal), medio (50 km/gal) y alto (60 km/gal).

Aproximadamente, para vehículos de rendimiento bajo suelen ser necesarios 10 galones y medio, mientras que para rendimientos medios y altos la cantidad aproximada este de 8 y 6 respectivamente.

El costo del combustible

El precio del galón de gasolina está sobre los 16.200 pesos, por lo que según las cuentas mencionadas con anterioridad, la cantidad de dinero que requiere en gasolina para este viaje es la siguiente:

Rendimiento bajo (10 galones y medio) – 170.100 pesos colombianos

Rendimiento medio (8 galones) – 129.600 pesos colombianos

Rendimiento alto (7 galones) – 113.400 pesos colombianos

Es importante considerar estos gastos a la hora de realizar este viaje por carretera, al igual que otros aspectos de seguridad y cuidado en su vehículo para hacer un trayecto entre Bogotá y Medellín.