¿Qué necesitan Junior y Atlético Nacional para llegar a la final de la Liga Betplay 2025-2?

Junior y Atlético Nacional son dos de los protagonistas de un final de gran emoción en la Liga BetPlay 2025-II. El ‘tiburón’ y los ‘verdolagas’ se enfocan con el objetivo de luchar por la corona del torneo colombiano.

Ambos vieron acción y consiguieron triunfos claves en su camino. Sin embargo, aun deben sellar su clasificación, en una jornada que será vital para ambos.

Para que se prepare, a continuación les contamos todos los escenarios en los que ambos equipos pueden llegar a disputar la final de la Liga BetPlay 2025-II.

Así van los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II

Luego de varios partidos imperdibles y disputas brillantes entre los equipos de la Liga BetPlay 2025-II, se empiezan a perfilar los finalistas para este torneo.

Algunos ya han quedado en el camino, pero otros empiezan a prepararse para afrontar una jornada que será vital con posibilidades de llegar a la final.

El escenario actual plantea la siguiente clasificación para los cuadrangulares:

Grupo A

1- Junior de Barranquilla – 11 puntos

2- Atlético Nacional – 8 puntos

3- América de Cali – 5 puntos

4- Independiente Medellín – 2 puntos

Grupo B

1- Deportes Tolima – 11 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 8 puntos

3- Independiente Santa Fe – 6 puntos

4- Fortaleza – 3 puntos

Este orden muestra que Deportes Tolima ya está clasificado a la final del fútbol en Colombia. Sin embargo, el ‘vinotinto y oro’ espera por su rival, y al menos por el momento, Junior de Barranquilla se planta como el favorito.

Atlético Nacional logró un triunfo clave el pasado 4 de diciembre, pero Junior de Barranquilla remontó un gran choque ante América de Cali que le permite mantener la punta.

Esto deja a Junior de Barranquilla con la posibilidad de depender de si mismo para volver a ser parte de una final del Fútbol Profesional Colombiano.

¿Qué necesitan Junior y Atlético Nacional para llegar a la final?

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional tendrán 2 choques claves de cara a su cierre de los cuadrangulares.

Por un lado, Junior de Barranquilla se medirá a Independiente Medellín, mientras que por otro, Atlético Nacional dará todo ante América de Cali.

Para clasificar a la final, al Junior de Barranquilla le bastará con el empate, o por supuesto, la victoria. En el caso de Atlético Nacional, deberá vencer, y esperar un tropiezo del ‘tiburón’.