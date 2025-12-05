VIDEO: Así fue la fuerte pelea entre Mateus Uribe y Aguerre en el partido Nacional vs. Medellín

La Liga BetPlay Dimayor 2025-2 está muy cerca de llegar a su fin, por lo que hay cientos de personas a la expectativa de cómo se dará la gran final. Por ahora, se conoce que los posibles dos finalistas son el Deportes Tolima vs. Junior de Barranquilla, pues son quienes tienen la mayor cantidad de puntos en los grupos A y B, superando a Santa Fe, América, Bucaramanga y Nacional.

Sin embargo, los partidos del pasado jueves cuatro de diciembre del 2025 eran fundamentales para poder definir a los finalistas. Por eso, Atlético Nacional y el Independiente Medellín se enfrentaron en lo que sería uno de los partidos más importantes de la fecha.

Leer más: La FIFA anunció cuáles son los equipos que tendrán restricciones en el Mundial 2026 ¿Está Colombia?

Desde el minuto uno todo se tornó un poco tenso, por lo que al finalizar el partido, todo se salió de control, al punto que se fueron a los golpes. Aunque en medio de la transmisión decidieron no mostrar muchos detalles del tema, en redes sociales los usuarios compartieron detalles de lo que estaba pasando entre los jugadores del DIM y Nacional.

VIDEO: Así fue la fuerte pelea entre Mateus Uribe y Aguerre

Los asistentes dicen que desde los primeros minutos se presentó un fuerte cruce de palabras entre el mediocampista Mateus Uribe y el arquero uruguayo, Aguerre. Por lo que esto hizo que todo se pusiera algo tenso en medio del encuentro deportivo, algo que fue aumentando con el paso de los minutos, cuando ambos equipos empezaron a marcar.

🟥 ¡LO NUNCA VISTO! 😵 Wilmar Roldán, árbitro INTERNACIONAL colombiano, mostrando tarjetas rojas en el túnel de vestuarios. ✍️🏻 Esas tarjetas fuera del terreno de juego las redactas en acta e informas a los delegados. A no ser que tengas ganas de lío. pic.twitter.com/1ovKfPXSAU — Mr. Asubío (@MrAsubio) December 5, 2025

Después de que Wilmar Roldán anunciara el fin del partido clásico paisa, empezaron los problemas, a tal punto que los jugadores se fueron a los puños, sorprendiendo a todos los presentes. Pues varios jugadores de Nacional le daban golpes al arquero de Independiente Medellín.

Seguir leyendo: Se acerca el SORTEO DE GRUPOS DEL MUNDIAL 2026: fecha, hora Colombia y dónde verlo EN VIVO

Esto hizo Mateus Uribe tras el clásico paisa. Agresión a espaldas y desata la ora de Aguerre (sin justificación). Hay que ser muy CAGÓN para ir a pegar por detrás jaja. https://t.co/Rbivm0jJbk — Sergio González (@_masergio) December 5, 2025

Todo ocurrió mientras ingresaban al túnel que los iba a llevar a los camerinos, en donde se ve que varias personas intervienen para poder separarlos. Seguido de esto, el árbitro, Roldán, decidió ingresar en el problema y sacó varias tarjetas rojas, por lo que habría más de uno expulsado, pero no se conoce aún el listado completo.

FINAL DEL PARTIDO Y EL ARQUERO Aguerre le da patadas y golpes a Matheus Uribe…. pic.twitter.com/uSu6xzxG9b — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) December 5, 2025

Se dice que Aguerre le habría pegado en varias oportunidades en el rostro a Mateus Uribe, pero hasta ahora el jugador no ha dado declaraciones sobre el tema. Por lo que todo lo que se conoce es aquello que compartieron los usuarios en redes sociales y otros videos que revelaron medios locales.