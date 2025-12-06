PlayStation tiene un regalo imperdible para usuarios este fin de semana del 6 al 7 de diciembre: así puede aprovecharlo

PlayStation es, sin dudas, una de las franquicias más grandes en la historia del ‘gaming’. Esta marca liderada por Sony ha logrado acumular una fanaticada brillante alrededor del mundo, gracias a sus consolas y títulos.

Miles de personas han disfrutado de PlayStation gracias a su manera de expandir el ‘gaming’ y demostrar una calidad inigualable con la que ha enamorado a sus fanáticos.

En caso de que usted sea uno de los usuarios de esta icónica franquicia, les contamos que este fin de semana con puente en diciembre podrá disfrutar de un gran regalo por parte de PlayStation.

El regalo imperdible de PlayStation en diciembre

PlayStation brinda una gran cantidad de servicios a sus fanáticos durante el año. Esta franquicia permite disfrutar de varios beneficios en el mundo del ‘gaming’.

Algunos de ellos son adquiridos a cambio de un pago. Sin embargo, este fin de semana podrá disfrutar de uno de manera totalmente gratis.

Según reveló PlayStation, durante este fin de semana puede disfrutar de PlayStation Plus de manera gratuita. Esto le permitirá acceder al modo online de todos sus videojuegos sin ningún costo.

Cabe recordar que usualmente, esta suscripción posee un costo variable según el tipo de nivel que desee adquirir. Estos son los precios:

– Essential – 7,99 dólares

– Extra – 11,99 dólares

– Deluxe – 13,99 dólares

Con este regalo podrá disfrutar de un fin de semana lleno de videojuegos, en compañía de sus amigos y de cada uno de los amantes del ‘gaming’.

Para disfrutar de esto no debe realizar ningún paso a paso, solo deberá ingresar a su videojuego en línea, y PlayStation no arrojará su muro de pago.

Los videojuegos de regalo

Por otro lado, también se puede recordar que con acceso a PS Plus, obtendrá varios videojuegos que esta franquicia está regalando de manera gratuita, y que varían mes a mes.

Durante este mes de diciembre, PlayStation ofrece los siguientes títulos:

LEGO Horizon Adventures

Killing Floor 3

The Outlast Trials

Synduality Echo of Ada

Neon White

Además, también puede disfrutar de un catálogo amplio de videojuegos que ofrece PlayStation a partir del segundo ‘tier’ de su suscripción a PS Plus.

Cada uno de estos puede ser encontrado con gran facilidad en la biblioteca de PS Plus.