¿Quién es el jugador más caro del fútbol colombiano? Vale más de 28 mil millones de pesos

El fútbol colombiano ha vivido grandes emociones en los últimos meses. Por un lado, Santa Fe logró coronarse como el campeón de la Liga BetPlay 2025-I, mientras que sus contrincantes ya luchan por arrebatarle el trono en el segundo semestre.

Equipos de la talla de Atlético Nacional o Junior de Barranquilla no se han quedado atrás, y han demostrado que buscarán imponerse en este torneo.

Más noticias: ¿Millonarios o Nacional? Este es el equipo de fútbol colombiano con la nómina más cara

Gracias a la competitividad de estos clubes, varios jugadores han resaltado y han demostrado un valor importante no solo en lo deportivo sino también en lo económico. Por eso, en esta ocasión les diremos cual es el talento más caro del FPC.

¿Quién es el jugador más caro del fútbol colombiano?

En los últimos meses, varios jugadores de valor elevado han pasado por el Fútbol Profesional Colombiano. Talentos de la talla de Radamel Falcao y ‘Juanfer’ Quintero han dejado una huella imborrable.

Sin embargo, ambos jugadores partieron de sus clubes, por lo que para muchos hinchas, esto ha dejado una gran incógnita respecto al que sería el miembro más valioso de la liga.

Varios jóvenes han demostrado su valía, e incluso han logrado aumentar de manera notable su cotización en el mercado.

Pero, hay uno que figura como el jugador más caro de la competencia, e incluso, saca más del doble a su perseguidor más cercano.

Según el sitio web especializado en mercado de fichajes, Transfermarkt, el jugador más caro del fútbol en Colombia es Marino Hinestroza, el habilidoso atacante de Atlético Nacional.

Más noticias: ¿Cuál es la ciudad con más estrellas del FPC tras la décima de Independiente Santa Fe?

Este extremo fue sumamente valioso en el último tiempo para el equipo ‘verdolaga’, especialmente en el semestre de 2024-II, donde el club paisa conquistó varios títulos.

El talento y desequilibrio le ha permitido a Hinestroza ganar una amplia cantidad de fama en el continente, e incluso ha recibido el interés de varios equipos en el continente, aunque su salida de Colombia no se ha concretado.

Del mismo modo, este aumento en su valor también se ha debido a los recientes llamados por parte de Néstor Lorenzo, para que Hinestroza forme parte de la Selección Colombia.

De acuerdo con el portal ya mencionado, Marino tiene un valor estimado de 6 millones de euros, lo que a conversión del 31 de agosto se traduce en 28.200.600.000 millones de pesos colombianos.