¿Cuándo es la fecha final de los cuadrangulares? Este es el día en que se definirán los finalistas

La Liga BetPlay está en una etapa clave con sus cuadrangulares. Varios equipos se preparan para ver la recta final de este torneo, donde se definirán los finalistas de este semestre en el Fútbol Profesional de Colombia.

Varios equipos empiezan a perfilarse como posibles contendientes a una final que dará inicio en muy pocos días.

Más noticias: 10 cracks del fútbol que se perderán el Mundial de 2026: adiós a varias leyendas

Sin embargo, habrá que esperar por la última fecha para tener la confirmación, y aquí les contamos cuandos se jugará.

¿Cuándo se terminan los cuadrangulares?

La Liga BetPlay ha presentado grandes emociones en su 2025-II, gracias al nivel de varios equipos que son favoritos al título.

Equipos de la talla de Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga o Junior de Barranquilla están en la etapa final de una carrera final para poder levantar el trofeo del fútbol en el país.

Por el momento, el torneo marcha de la siguiente manera:

Grupo A:

Junior de Barranquilla – 8 puntos

América de Cali – 5 puntos

Atlético Nacional – 5 puntos

Independiente Medellín – 1 punto

Grupo B:

Deportes Tolima – 10 puntos

Atlético Bucaramanga – 7 puntos

Independiente Santa Fe – 3 puntos

Fortaleza CEIF – 3 puntos

Con este panorama, ya hay 2 equipos que se perfilan como posibles finalistas, pero, el FPC aun promete grandes emociones en sus últimas 2 jornadas.

La primera de ellas comenzará el próximo 3 de diciembre, donde Deportes Tolima podría certificar su pase a la gran final, en caso de igualar o vencer a Bucaramanga.

Más noticias: ¿Quién es el jugador más caro del fútbol colombiano? Vale más de 28 mil millones de pesos

Por otro lado, la última fecha tendrá lugar el 6 de diciembre, donde se jugarán todas las posibilidades para conocer a los finalistas que buscarán arrebatar la corona al Independiente Santa Fe.

Dicha fecha se disputará de la siguiente manera:

Deportes Tolima vs Fortaleza

Independiente Santa Fe vs Atlético Bucaramanga

Independiente Medellín vs Junior de Barranquilla

América de Cali vs Atlético Nacional

¿Cuándo se jugará la final?

Luego de que se conozcan los finalistas, se dará paso a la presentación de la final de este torneo en el fútbol de Colombia.

De manera tentativa, el gran campeón del Fútbol Profesional Colombiana se definiría el próximo 14 de diciembre.

Lo cierto es que la expectativa es total y cada una de las fanaticadas confía en poder ver a sus equipos en la gran final del FPC 2025-II.