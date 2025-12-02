Todo lo que debe saber de Pablo Repetto, el nuevo DT de Santa Fe; ya estuvo en Atlético Nacional

Santa Fe ya se está preparando para todo lo que serán sus torneos en el 2026. Por lo que en las últimas horas, se dio a conocer que el reconocido deportista uruguayo, Pablo Repetto, llegaría al cuadro cardenal para emocionar a todos los hinchas de la capital.

El cuadro cardenal viene de una fuerte pérdida, por lo que el pasado sábado 29 de noviembre del 2025 quedaron eliminados en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-2. Desde ese momento, los hinchas empezaron a pedir refuerzos y soluciones para lo que sería su campaña en el nuevo torneo 2026.

¿Quién es el nuevo director técnico de Santa Fe?

Pablo Repetto es un reconocido deportista, nació en Uruguay y desde entonces ha hecho historia en el futbol profesional a nivel nacional e internacional. Esta no es la primera vez que llega al país, ya que hace un tiempo estuvo a cargo de Atlético Nacional, pero no terminó de la mejor manera.

Tiene 51 años y viene con la mejor actitud para poder reemplazar a Jorge Bava, quien hace unos días salió del cuadro albirojo para poder llegar al Cerro Porteño. En redes sociales publicó algunos mensajes relacionados con su felicidad de volver a dirigir en Colombia.

“Sé lo que es el club, la grandeza de Santa Fe… Yo estoy seguro de que di un paso corrector en mi carrera“, aseguró el hombre al hablar de su llegada al equipo capitalino.

Santa Fe espera que con este cambio no solo puedan avanzar y ganar en los torneos locales, sino que tengan una actuación impecable en lo que se viene a nivel internacional, en donde, sin duda, quieren volver a ser protagonistas.

Incluso, en entrevista con Carlos Antonio Vélez, Repetto reveló que tuvo varias ofertas de equipos de fútbol a nivel internacional y también de equipos colombianos. Pese a eso, algunas nunca se concretaron y al final tomó la decisión de volver a Colombia, en donde quiere demostrar todo su talento.

Sobre los jugadores que van a llegar al equipo, no dio muchos detalles, pues mencionó que el plantel tiene una base sólida. Esto quiere decir que, por ahora, solo resta esperar su primer encuentro con el club y detalles sobre los refuerzos.