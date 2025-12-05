Todo está listo para que llegue el mundial 2026, por lo que en esta oportunidad se va a celebrar en junio del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. Por lo que cientos de personas en todo el mundo están al tanto de todo lo que va a pasar con sus selecciones.

Por eso, este cinco de diciembre del 2025 se dieron a conocer cómo van a quedar los grupos del Mundial 2026. Esto dará a conocer cuáles son los equipos que se tendrían que enfrentar con otras selecciones con el fin de avanzar a la siguiente ronda.

En esta oportunidad, hay en total 42 selecciones clasificadas que se complementan con los seis cupos adicionales que se darán a conocer en los próximos meses, según los resultados de los repechajes. Pero que ya fueron distribuidos en los bombos.

Como ya se dio a conocer hace varios días, los países anfitriones van a estar en los tres primeros bombos, lo que quiere decir que México va en el grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D. Los otros nueve van a estar entre las mejores selecciones clasificadas según el ranking FIFA.

¿Cómo quedaron los grupos al Mundial 2026?

Desde las 12:00 p.m. hora Colombia, se dio inicio al sorteo, por lo que en medio de un evento lleno de varias leyendas del futbol nacional e internacional, quienes llegaron a ver todo lo que será el Mundial 2026. Por lo que no solo se conocerán los grupos, sino que se podrán tener algunos detalles de cómo serán los viajes de cada grupo.

Grupo A

México

Corea del sur

Sudáfrica

Repechaje

Grupo B

Canadá

Suiza

Qatar

Repechaje

Grupo C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haiti

Grupo D

Estados Unidos

Australia

Paraguay

Repechaje

Grupo E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Grupo F

Paises Bajos

Japón

Tunéz

Repechaje

Grupo G

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Repechaje

Grupo J

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Repechaje

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana