Así quedaron los grupos para el Mundial 2026 de la FIFA; el grupo I es el de la muerte
Todo está listo para que llegue el mundial 2026, por lo que en esta oportunidad se va a celebrar en junio del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. Por lo que cientos de personas en todo el mundo están al tanto de todo lo que va a pasar con sus selecciones.
Por eso, este cinco de diciembre del 2025 se dieron a conocer cómo van a quedar los grupos del Mundial 2026. Esto dará a conocer cuáles son los equipos que se tendrían que enfrentar con otras selecciones con el fin de avanzar a la siguiente ronda.
En esta oportunidad, hay en total 42 selecciones clasificadas que se complementan con los seis cupos adicionales que se darán a conocer en los próximos meses, según los resultados de los repechajes. Pero que ya fueron distribuidos en los bombos.
Como ya se dio a conocer hace varios días, los países anfitriones van a estar en los tres primeros bombos, lo que quiere decir que México va en el grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D. Los otros nueve van a estar entre las mejores selecciones clasificadas según el ranking FIFA.
Desde las 12:00 p.m. hora Colombia, se dio inicio al sorteo, por lo que en medio de un evento lleno de varias leyendas del futbol nacional e internacional, quienes llegaron a ver todo lo que será el Mundial 2026. Por lo que no solo se conocerán los grupos, sino que se podrán tener algunos detalles de cómo serán los viajes de cada grupo.
Grupo A
México
Corea del sur
Sudáfrica
Repechaje
Grupo B
Canadá
Suiza
Qatar
Repechaje
Grupo C
Brasil
Marruecos
Escocia
Haiti
Grupo D
Estados Unidos
Australia
Paraguay
Repechaje
Grupo E
Alemania
Ecuador
Costa de Marfil
Curazao
Grupo F
Paises Bajos
Japón
Tunéz
Repechaje
Grupo G
Bélgica
Irán
Egipto
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Uruguay
Arabia Saudita
Cabo Verde
Grupo I
Francia
Senegal
Noruega
Repechaje
Grupo J
Argentina
Austria
Argelia
Jordania
Grupo K
Portugal
Colombia
Uzbekistán
Repechaje
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Panamá
Ghana