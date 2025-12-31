PS Plus ya no tendrá estos juegos gratuitos mensuales a partir de enero 2026: Muchos serán afectados

PlayStation Plus es uno de los servicios más reconocidos del mundo del ‘gaming’. Esta suscripción presenta una cantidad enorme de emociones para los amantes de los videojuegos y de esta franquicia en la actualidad.

Tanto en PlayStation 4, como también en PlayStation 5, miles de usuarios han disfrutado de este servicio y de cada uno de los beneficios que se encuentran, sobre todo en el catálogo de videojuegos.

Sin embargo, en el mes de enero habrá fuertes cambios, y varios usuarios de esta suscripción se verán afectados. Aquí les contamos cada uno de los detalles.

PS Plus ya no tendrá estos juegos gratuitos mensuales

Sin lugar a dudas, el PlayStation Plus permite disfrutar de beneficios imperdibles a la hora de aprovechar el ‘gaming’. Por un lado, este servicio da la posibilidad de poder jugar en línea.

No obstante, uno de los aspectos más importantes que permite disfrutar el PlayStation Plus son los videojuegos gratuitos que brinda mes a mes.

Miles de fanáticos han disfrutado de sus videojuegos favoritos, gracias a los títulos gratuitos que permite obtener PlayStation con gran facilidad.

A pesar de esto, y del claro éxito que tiene esta modalidad de videojuegos para el público, dicho beneficio está muy cerca de cambiar.

Según reveló PlayStation recientemente, estos títulos mensuales gratuitos dejarán de estar disponibles para PS4. Esto marca un duro golpe para la generación antigua de consolas de Sony, y sobre todo, para sus usuarios.

Esta movida es, sin dudas, una pieza clave en el cambio de generación de Sony, empresa que ya se enfoca en lo que será el lanzamiento de la PS6, la cual llegaría en aproximadamente 2 a 3 años al mercado.

Cabe aclarar que, si usted es usuario de PS4, y ya ha disfrutado de videojuegos gratis en el pasado, estos títulos seguirán estando disponibles, siempre y cuando pague su suscripción a PS Plus.

En PS5 esta modalidad continuará con total normalidad, por lo que podrá disfrutar de nuevos títulos gratis mes a mes, siendo este uno de los principales atractivos de PS Plus.

De hecho, en el mes de enero se estrenarán nuevos videojuegos, entre los cuales resaltan:

Need for Speed Unbound

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Core Keeper

Del mismo modo, los títulos de diciembre también estarán disponible hasta el 5 de enero.