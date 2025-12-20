Este es el mejor juego de PlayStation Plus del 2025; tiene un descuento del 70% en tienda

PlayStation Plus ya presentó todas las novedades que trae para el 2026, pero antes de que se acabe el año, se revelaron cuáles son esos juegos que van a tener descuentos durante las últimas semanas de diciembre. En esta oportunidad, en el listado se encuentra un título que, para muchos, es considerado uno de los mejores juegos.

Pese a que todos los días se dan a conocer los nuevos juegos que llegan a la plataforma para que los usuarios puedan disfrutar, hay algunos que se destacan más que otros, al punto que se llegan a considerar los “mejores”.

El “mejor” juego de PlayStation tiene descuento. ¿Cuál es?

En los últimos días, se dio a conocer cuál es ese juego que tiene mayor valoración en la plataforma, por lo que se trata de un título que sin duda logró conquistar a todos los amantes del mundo gamer. Incluso, en la plataforma tiene una alta puntuación, lo que llegó a convertirlo en uno de los más populares que se han estrenado en este 2025.

Se trata de Persona 5 Royal, un videojuego que tiene una puntuación de 4.91 sobre 50, lo que lo convierte en uno de los que mejor puntaje tiene en la plataforma. Su precio suele estar en 59.99 euros, pero por las fiestas de fin de año y descuentos en la tienda, quedó en un valor de 17.99, con un descuento aproximado del 70%.

Por lo que para muchos, esta es la oportunidad perfecta para disfrutar de este título que ya conquistó a varias personas en redes. Allí va a poder disfrutar de una serie de aventuras en donde va a desbloquear personajes, cumplir misiones y personalizar su propio avatar para que sea una experiencia mucho mejor a lo largo de todo el juego.

Hasta ahora, no han dado a conocer información sobre hasta cuándo va a ir el descuento, pero se espera que todos los precios cambien en el 2026 y, aunque no han revelado el porcentaje que subiría, sí se dice que podría afectar el bolsillo de varios jugadores.